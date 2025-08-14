В Польше 13 августа задержали двух 17-летних украинцев, которые якобы оставляли красно-черные флаги и "бандеровские лозунги" на зданиях и в местах памяти жертв Волынской трагедии. Украина считает, что эти акты вандализма являются провокацией российских спецслужб.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление посольства Украины в Польше, опубликованное в четверг, 14 августа.

Смотрите также Польша депортирует десятки украинцев из-за скандала с флагом УПА на концерте Коржа, – РАР

Что говорят в посольстве Украины о вандализме?

Сначала в Польше заявляли об одном задержанном, а потом уже о двух.

Украинское посольство решительно осудило позорные действия, направленные против любых мест памяти.

В связи с появлением информации о задержании в Польше 17-летнего гражданина Украины по подозрению в совершении актов вандализма, Посольство Украины в Республике Польша обратилось в компетентные органы Республики Польша с просьбой тщательно провести расследование с соблюдением прав гражданина Украины... Мы расцениваем это как провокацию российских спецслужб, направленных на создание напряжения между нашими народами,

– говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что все, кто нарушает законодательство государства, в которых находится, должны отвечать за свои поступки.

Кроме того, отмечается, что Украина последовательно выступает за уважение к своей исторической памяти и других стран.

"Посольство также ожидает ответ правоохранительных органов Польши относительно актов вандализма, которые были совершены ранее против украинских мест памяти в Польше", – добавили в заявлении.

К слову, на факты вандализма уже отреагировал польский премьер Дональд Туск. Он отметил, что уже не впервые россияне вербуют украинцев и белорусов для совершения подобных действий на территории Польши.