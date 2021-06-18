Выбрасывают из окон, бьют и отстреливают: как в Украине издеваются над животными

Недавно соцсети возмутило видео, на котором полицейский из Хмельницкой области издевается над котом. Парень изо всех сил ударил кота по голове и тот, судя по видео, умер. Впрочем, в полиции заверили, что животное "живое и невредимое", а дело направили на рассмотрение в ГБР.

Вполне вероятно, что дело никуда дальше не пойдет, а полицейский не получит никакого наказания. К сожалению, такие случаи в Украине не единичны. Довольно часто появляются новости и видео о том, как люди издеваются над животными ради забавы. И хотя в стране давно действует административная и уголовная ответственность за жестокое обращение с животными – применить ее на практике и наказать живодеров довольно сложно.

Рассказываем о самых громких скандалах с живодерами в Украине и о том, какое наказание они получили.

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Как страдают животные



Догхантер Святогор / Фото из открытых групп в фейсбуке

Пожалуй, одно из самых громких дел в Украине — это дело догхантера Святогора, которое тянется уже не первый год. Святогора задержали еще в 2018 году, он открыто и беззастенчиво заявлял о том, что убивает бездомных собак. Тогда его взяли под стражу, а позже выпустили под круглосуточный домашний арест с запретом покидать место своего проживания до 7 августа 2018 года.

Пока Святогор находился под следствием, он активно давал интервью, рассказывал об убитых им животных и призывал всех последовать его примеру.

18 января 2021 года прошел суд на догхантером. Его обвиняли по частям 2 и 3 статьи 300 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости). Но ничего страшно в действиях Святогора суд не увидел и заявил, что реплики догхантера, которые пропагандируют культ насилия и жестокости в отношении бездомных животных, являются "устными произведениями". А за это в статьях, по которым его обвиняют, уголовная ответственность не предусмотрена.

Интересно и то, что еще в 2016 году Оболонское районное управление Минюста Украины легализовало общественную организацию "Союз журналистов-догхантеров", одним из основателей этого союза и был Святогор. После создания организации ее члены сотрудничали с полицией. Но после многочисленных жалоб и протестов полиция прекратила сотрудничество, а Минюст приказом № 15355 отменил официальную регистрацию "Союза".

Но уже 24 мая 2021 года Окружной административный суд Киева 24 признал противоправным и отменил приказ Министерства юстиции Украины об аннулировании регистрации общественной организации "Союз журналистов-догхантеров".

Святогор рассказывает, что на его счету тысячи убитых собак и показывает, как убивает из винтовки голубей и ворон с собственного балкона. К тому же мужчина не скрывает, что его поддерживают сотрудники полиции, а в интервью говорит, что имеет влиятельных покровителей.

Поэтому, как мы видим, союз догхантеров теперь существует в правовом поле, а сам Святогор до сих пор не понес никакого наказания, да и вряд ли когда-то понесет, учитывая то, что в судах закрывают глаза на жестокость и убийства мужчины.



Скриншот из соцсети

В марте 2021 года Вольнянский районный суд Запорожской области приговорил 25-летнюю женщину к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы за жестокое обращение с животными и изготовление порнографии.

Женщина снимала на видео то, как она топчется по животным – собакам, кошкам, кроликам – душит их на камеру. Часть видео к тому же была платной. Кроме фото и видео издевательства над животными женщина выкладывала и собственные обнаженные фото.

Впоследствии полиция обыскала помещение женщины и нашла там фото и видеоматериалы пыток и убийства животных. Сама женщина не отрицает, что делала все это, но говорит, что не по своей воле, а под давлением мужчины, который предоставлял ей жилье. Мужчину, кстати, также приговорили к 4 годам тюрьмы с испытательным сроком 3 года.



Собака, которую избили подростки на Львовщине / Фото Суспільне

Зимой 2020 года на Львовщине подростки поиздевались над собакой. 16-летний парень вместе с 14-летней подругой засунули животное в мешок и начали бить палкой, снимая все это на телефон.

Искалеченную собаку бросили умирать на помойке, где она пролежала три дня, но, к счастью, животное нашли волонтеры и помогли ему выздороветь. По данному факту дознаватели Бродовского отделения полиции при процессуальном руководстве Радеховской местной прокуратуры открыли уголовное производство по части 1 статьи 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – ограничение свободы на срок до трех лет. Досудебное расследование продолжается.

В начале июня 2021 года в Киеве мужчина выбросил свою собаку из окна десятого этажа. Скулеж услышали соседи, они и выбежали на улицу и вызвали полицию. Но, к сожалению, животное спасти не удалось, оно умерло по дороге в ветклинику. Теперь начато досудебное расследование по части 3 статьи 299 УК – жестокое обращение с животными.

И таких случаев тысячи по всей Украине. Кто-то привязывает собак к автомобилям и ездит с ними, подростки убивают кошек и собак, снимая это на видео и выкладывая в соцсети. Хотя формально закон О защите животных в Украине есть, по факту он почти не действует.

Как в Украине наказывают за жестокое обращение с животными

В Украине действует закон "О защите животных от жестокого обращения".

В соответствии с частью первой статьи 18 закона при обращении с животными не допускается:

использование оснасток, инвентаря, травмирующего животных;

принуждение животных к выполнению неестественных для них действий, приводящих к травмам;

нанесение побоев, травм с целью принуждения животных к выполнению любых требований;

использование животных в условиях чрезмерных физиологических нагрузок.

За жестокое обращение с животными виновные лица несут административную (статья 89 Кодекса Украины об административных правонарушениях) и уголовную (статья 299 Уголовного кодекса Украины) ответственность.

Напомним, что побои, издевательства над животными влекут за собой штраф от 3400 до 5100 гривен с конфискацией животного, если его жизни есть угроза.

В случае коллективных издевательств, повторного случая издевательства – штраф увеличивается от 5100 гривен до 8500 гривен или админарест до 15 суток с конфискацией животного в случае необходимости.

За удовлетворение половой страсти с животным – штраф от 3400 до 8500 грн.

Если полиция квалифицирует жестокое обращение с животным по статье Уголовного кодекса, виновнику в зависимости от последствий (гибель животного) грозит ограничение или лишение свободы от шести месяцев до 3 лет. За убийство животного в присутствии ребенка – ограничение или лишение свободы сроком 3–5 лет.

Предусмотрено также наказание до 8 лет лишения свободы, если злоумышленник сделал это с особой жестокостью (повторно, коллективные издевательства, в отношении двух и более животных).

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