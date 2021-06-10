Из-за жестокого обращения с животным уже начали проверку. Информацию 24 каналу подтвердили в полиции Хмельницкой области.

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Полицейский издевался над котом

Видео жестокого обращения оказалось в сети. На кадрах видно, как мужская рука сажает кота британской породы на кафель. Далее она гладит животное, а парень за кадром нашептывает "Ты чего, бл*, мне спать не даешь". Дальше он кулаком бьет кота прямо в лоб. Животное немного отбрасывает, оно теряет сознание.

Тогда парень хватает его за загривок и с нотой издевательства спрашивает, все ли с ним хорошо.

Вставай! Не гони, ты что! Я думал, ты не вывез, нах*й. Живой, да?

– говорит парень коту.

Мы не можем добавить видео избиения кота по этическим соображениям. Однако его можно посмотреть по ссылке. Не советуем это делать людям со слабыми нервами (18+).

В местных телеграм-каналах указали, что мужчиной, который избил кота, является правоохранитель из Хмельницкой области. Он вроде работает полицейским роты конвойной службы.

В постах отмечают, что он – не владелец кота, а его только попросили передержать животное.



В сети сообщают, что мужчину зовут Андрей Пирог / Фото из телеграм-канала Хмельницкий LIVE

Что говорят в полиции об избиении кота

Пока ничего конкретного. В полиции Хмельницкой области 24 каналу рассказали, что материалы направили в ГБР. Там отметили: это сделали из-за того, что все, что может касаться работников полиции, направляют туда. В то же время там никто не ответил утвердительно, действительно ли этот мужчина работает в полиции.

В полиции отметили: кот жив, он не погиб. В телеграм-каналах накануне появилась информация, что он не выдержал издевательств и умер.

В территориальном управлении ГБР в Хмельницком ситуацию пока не комментируют. Там отметили: материалы уголовного производства еще физически не передали и это может занять несколько дней. Нам пообещали предоставить исчерпывающую информацию позже. Мы добавим ее к этому материалу, как только получим.