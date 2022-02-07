В Украине продолжает падать заболеваемость COVID-19
Источник:Минздрав
В течение суток в Украине заболели коронавирусом 23 378 человек, в том числе 2 242 ребенка и 394 медработника. Впрочем, после выходных традиционно снижение заболеваемости.
Также уменьшилось количество людей, нуждавшихся в госпитализации с коронавирусом – 2 699. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 115 пациентов. Зато выздоровели – 5 024 человека.
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Низкие показатели заболеваемости можно объяснить спадом темпов тестирования в стране. В течение суток 6 февраля в стране провели 74 083 теста на коронавирус разными методами, в частности:
- методом ПЦР – 40 818,
- методом ИФА – 2 618,
- исследование экспресс-тестами на антиген – 30 6472.
Между тем в прошлый четверг, 3 февраля, когда заболеваемость достигла рекордных 43,7 тысячи, было проведено 164 456 тестов.
Суточный прирост новых больных по стране:
- Киев – 2 266;
- Винницкая область – 418;
- Волынская область – 586;
- Днепропетровская область – 988;
- Донецкая область – 620;
- Житомирская область – 1 188;
- Закарпатская область – 471;
- Запорожская область – 446;
- Ивано-Франковская область – 779;
- Киевская область – 586;
- Кировоградская область – 213;
- Луганская область – 248;
- Львовская область – 2 122;
- Николаевская область – 990;
- Одесская область – 2 033;
- Полтавская область – 494;
- Ровненская область – 1 142;
- Сумская область – 1 024;
- Тернопольская область – 907;
- Харьковская область – 1 609;
- Херсонская область – 703;
- Хмельницкая область – 1 713;
- Черкасская область – 676;
- Черновицкая область – 749;
- Черниговская область – 407.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Общая статистика
С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 4 307 437 случаев заболевания. По состоянию на 7 февраля выздоровели – 3 681 092 человека. К сожалению, 101 392 случая – летальные.
Всего в стране проведено 18 603 958 ПЦР-тестирований.
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