В Украине продолжает падать заболеваемость COVID-19

В течение суток в Украине заболели коронавирусом 23 378 человек, в том числе 2 242 ребенка и 394 медработника. Впрочем, после выходных традиционно снижение заболеваемости.

Также уменьшилось количество людей, нуждавшихся в госпитализации с коронавирусом – 2 699. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 115 пациентов. Зато выздоровели – 5 024 человека.

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Низкие показатели заболеваемости можно объяснить спадом темпов тестирования в стране. В течение суток 6 февраля в стране провели 74 083 теста на коронавирус разными методами, в частности:

методом ПЦР – 40 818,

методом ИФА – 2 618,

исследование экспресс-тестами на антиген – 30 6472.

Между тем в прошлый четверг, 3 февраля, когда заболеваемость достигла рекордных 43,7 тысячи, было проведено 164 456 тестов.

Суточный прирост новых больных по стране:

Киев – 2 266;

Винницкая область – 418;

Волынская область – 586;

Днепропетровская область – 988;

Донецкая область – 620;

Житомирская область – 1 188;

Закарпатская область – 471;

Запорожская область – 446;

Ивано-Франковская область – 779;

Киевская область – 586;

Кировоградская область – 213;

Луганская область – 248;

Львовская область – 2 122;

Николаевская область – 990;

Одесская область – 2 033;

Полтавская область – 494;

Ровненская область – 1 142;

Сумская область – 1 024;

Тернопольская область – 907;

Харьковская область – 1 609;

Херсонская область – 703;

Хмельницкая область – 1 713;

Черкасская область – 676;

Черновицкая область – 749;

Черниговская область – 407.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Общая статистика

С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 4 307 437 случаев заболевания. По состоянию на 7 февраля выздоровели – 3 681 092 человека. К сожалению, 101 392 случая – летальные.

Всего в стране проведено 18 603 958 ПЦР-тестирований.

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