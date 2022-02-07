В Україні продовжує падати захворюваність на COVID-19

7 лютого 2022 , 08:12
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Джерело:

МОЗ

Впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 23 378 людей, зокрема, 2 242 дитини та 394 медпрацівники. Втім, зниження захворюваності є традиційним після вихідних.

Також зменшилась кількість людей, які потребували госпіталізації з коронавірусом – 2 699. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 115 пацієнтів. Натомість видужали – 5 024 людини.

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Низькі показники захворюваності можна пояснити спадом темпів тестування в країні. Впродовж доби 6 лютого в країні провели 74 083 тести на коронавірус різними методами, зокрема:

  • методом ПЛР – 40 818,
  • методом ІФА – 2 618,
  • дослідження експрес-тестами на антиген – 30 6472.

Тим часом у минулий четвер, 3 лютого, коли захворюваність сягнула рекордні 43,7 тисячі, було проведено 164 456 тестів. 

Добовий приріст нових хворих по країні:

  • Місто Київ – 2 266;
  • Вінницька область – 418;
  • Волинська область – 586;
  • Дніпропетровська область – 988;
  • Донецька область – 620;
  • Житомирська область – 1 188;
  • Закарпатська область – 471;
  • Запорізька область – 446;
  • Івано-Франківська область – 779;
  • Київська область – 586;
  • Кіровоградська область – 213;
  • Луганська область – 248;
  • Львівська область – 2 122;
  • Миколаївська область – 990;
  • Одеська область –  2 033;
  • Полтавська область – 494;
  • Рівненська область – 1 142;
  • Сумська область – 1 024;
  • Тернопільська область – 907;
  • Харківська область – 1 609;
  • Херсонська область – 703;
  • Хмельницька область – 1 713;
  • Черкаська область – 676;
  • Чернівецька область – 749;
  • Чернігівська область – 407.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика

Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 4 307 437 випадки захворювання. Станом на 7 лютого видужали – 3 681 092 людини. На жаль, 101 392 випадки – летальні.

Загалом в країні проведено  18 603 958 ПЛР-тестувань.


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Автор: Анастасія Лукашевська