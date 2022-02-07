В Україні продовжує падати захворюваність на COVID-19

Впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 23 378 людей, зокрема, 2 242 дитини та 394 медпрацівники. Втім, зниження захворюваності є традиційним після вихідних.

Також зменшилась кількість людей, які потребували госпіталізації з коронавірусом – 2 699. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 115 пацієнтів. Натомість видужали – 5 024 людини.

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Низькі показники захворюваності можна пояснити спадом темпів тестування в країні. Впродовж доби 6 лютого в країні провели 74 083 тести на коронавірус різними методами, зокрема:

методом ПЛР – 40 818,

методом ІФА – 2 618,

дослідження експрес-тестами на антиген – 30 6472.

Тим часом у минулий четвер, 3 лютого, коли захворюваність сягнула рекордні 43,7 тисячі, було проведено 164 456 тестів.

Добовий приріст нових хворих по країні:

Місто Київ – 2 266;

Вінницька область – 418;

Волинська область – 586;

Дніпропетровська область – 988;

Донецька область – 620;

Житомирська область – 1 188;

Закарпатська область – 471;

Запорізька область – 446;

Івано-Франківська область – 779;

Київська область – 586;

Кіровоградська область – 213;

Луганська область – 248;

Львівська область – 2 122;

Миколаївська область – 990;

Одеська область – 2 033;

Полтавська область – 494;

Рівненська область – 1 142;

Сумська область – 1 024;

Тернопільська область – 907;

Харківська область – 1 609;

Херсонська область – 703;

Хмельницька область – 1 713;

Черкаська область – 676;

Чернівецька область – 749;

Чернігівська область – 407.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика

Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 4 307 437 випадки захворювання. Станом на 7 лютого видужали – 3 681 092 людини. На жаль, 101 392 випадки – летальні.

Загалом в країні проведено 18 603 958 ПЛР-тестувань.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал