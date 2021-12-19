В Украине провели более 27 миллионов прививок против COVID-19
19 декабря 2021 , 09:59Читати новину українською
В Украине в течение суток вакцинировали более 62 тысяч человек. Для большинства это была вторая доза вакцины.
Суточная статистика вакцинации
За прошедшие сутки, 18 декабря, 62 686 украинцев вакцинировали против коронавируса. В частности, первую дозу получили 19 806 человек.
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Две дозы – 42 862 человека, они завершили процесс иммунизации. Кроме того, дополнительную дозу – третью дозу получили 18 человек.
Прививки проводили 448 мобильных бригад по иммунизации, 2 997 пунктов прививки и 477 центров вакцинации населения.
Темпы вакцинальной кампании
С начала вакцинальной кампании проведено 27 337 322 прививки:
- первую дозу получили 14 375 344 человека,
- получили две дозы – 12 961 886 людей,
- получили третью дозу – 92 человека.