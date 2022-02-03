В Украине провели свыше 30 миллионов COVID-прививок: какие препараты выбирали украинцы
3 февраля 2022 , 09:06Читати новину українською
Источник:Минздрав Украины
Старт вакцинации против COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021 года. С начала кампании провели в целом более 30,5 миллионов прививок.
За сутки, 2 февраля, в Украине 73 195 человек вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получили 23 595 человек.
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Второй дозой привили 27 938 человек. Тогда как дополнительную получили 836 человек, а бустерную – 20 826 человек.
Прививка проводилась 922 мобильными бригадами по иммунизации, 3 182 пунктами прививки и 429 центрами вакцинации населения.
Общие темпы вакцинации
С начала вакцинальной кампании привили 15 396 725 человек, из них:
- получили первую дозу – 15 396 723 человека;
- две дозы – 14 700 198 человек;
- дополнительную дозу – 18 728 человек;
- бустерную – 398 374 человека.
В общем провели 30 514 023 прививки.Обратите внимание. В приложении "Дия" появились COVID-сертификаты для привитых бустером. Чтобы его получить, достаточно отправить запрос на портале или в приложении. Срок действия сертификата составляет 270 дней со времени получения бустерной дозы.
Какие препараты выбирали украинцы
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 797 711,
- Coronavac – 4 931 669,
- AstraZeneca – 1 635 998,
- Moderna – 1 523 480,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Что известно о дополнительной вакцине / Инфографика 24 канала