В Україні провели понад 30 мільйонів COVID-щеплень: які препарати обирали українці

Старт вакцинації проти COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії провели усього понад 30,5 мільйонів щеплень.

​За добу 02 лютого в Україні 73 195 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 23 595 людей.

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Другою дозою щепили 27 938 людей. Тоді як додаткову отримали 836 людей, а бустерну – 20 826 людей.

Щеплення проводилось 922 мобільними бригадами з імунізації, 3 182 пунктами щеплення та 429 центрами вакцинації населення.

Загальні темпи вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 396 725 людей, з них:

отримали першу дозу – 15 396 723 людини;

дві дози – 14 700 198 людей;

додаткову дозу – 18 728 людей;

бустерну – 398 374 людини.

Загалом провели 30 514 023 щеплення.

Які препарати обирали українці

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 797 711,

Coronavac – 4 931 669,

AstraZeneca – 1 635 998,

Moderna – 1 523 480,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

У додатку Дія з'явилися COVID-сертифікати для щеплених бустером. Щоб його отримати, достатньо надіслати запит на порталі чи в застосунку. Термін дії сертифіката становить 270 днів з часу отримання бустерної дози.



Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу



Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу