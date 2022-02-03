В Україні провели понад 30 мільйонів COVID-щеплень: які препарати обирали українці
3 лютого 2022 , 09:01Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
Старт вакцинації проти COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії провели усього понад 30,5 мільйонів щеплень.
За добу 02 лютого в Україні 73 195 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 23 595 людей.
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Другою дозою щепили 27 938 людей. Тоді як додаткову отримали 836 людей, а бустерну – 20 826 людей.
Щеплення проводилось 922 мобільними бригадами з імунізації, 3 182 пунктами щеплення та 429 центрами вакцинації населення.
Загальні темпи вакцинації
Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 396 725 людей, з них:
- отримали першу дозу – 15 396 723 людини;
- дві дози – 14 700 198 людей;
- додаткову дозу – 18 728 людей;
- бустерну – 398 374 людини.
Загалом провели 30 514 023 щеплення.Зверніть увагу. У додатку Дія з'явилися COVID-сертифікати для щеплених бустером. Щоб його отримати, достатньо надіслати запит на порталі чи в застосунку. Термін дії сертифіката становить 270 днів з часу отримання бустерної дози.
Які препарати обирали українці
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 797 711,
- Coronavac – 4 931 669,
- AstraZeneca – 1 635 998,
- Moderna – 1 523 480,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу