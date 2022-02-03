Серед них пацієнтів 4 446 дітей та 1 035 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 4 136 людей з підтвердженим COVID-19 або наявними ознаками хвороби.
Увага У ВООЗ розповіли, як швидко поширюється підвид Омікрону
На жаль, від хвороби померли ще 210 людей. Водночас одужали 9 390 пацієнтів – їх уже виписали з лікарні.
Кількість захворювань в регіонах за добу
За добу найбільше заражень в Одеській, Житомирській та Львівській областях.
- Київ – 2 437;
- Вінницька область – 1 407;
- Волинська область – 1 352;
- Дніпропетровська область – 2 017;
- Донецька область – 1 754;
- Житомирська область – 2 933;
- Закарпатська область – 818;
- Запорізька область – 1 043;
- Івано-Франківська область – 2 423;
- Київська область – 1 439;
- Кіровоградська область – 308;
- Луганська область – 840;
- Львівська область – 2 369;
- Миколаївська область – 823;
- Одеська область – 2 982;
- Полтавська область – 1 284;
- Рівненська область – 1 986;
- Сумська область – 1 662;
- Тернопільська область – 1 644;
- Харківська область – 1 827;
- Херсонська область – 968;
- Хмельницька область – 2 283;
- Черкаська область – 931;
- Чернівецька область – 975;
- Чернігівська область – 1 115.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Темпи тестувань
Також за добу здійснили 190 635 тестувань на коронавірус різними методами, зокрема методом ПЛР – 101 202, ІФА – 7 505 досліджень та експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 81 928
Загальна статистика захворюваності в країні
За весь час пандемії в Україні виявили 4 169 897 хворих на коронавірус. 3 650 854 з них вже одужали. Втім, на жаль, 100 809 пацієнтів не зуміли подолати хворобу.
Усього провели 18 308 056 ПЛР-тестувань.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал