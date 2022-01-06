В Украине растет заболеваемость COVID-19: за сутки более 6,6 тысяч больных

По состоянию на 6 января, в течение суток в Украине подтвердили коронавирус у 6 632 человек, среди них 240 детей и 182 медработника.

Статистика COVID-19

В больницы госпитализировали 2 028 пациентов с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни умерли 187 украинцев. Зато выздоровели – 9 121 человек.

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Ситуация с тестированием в стране

За прошедшие сутки в стране провели 70 059 тестов на коронавирус разными методами, в частности:

методом ПЦР – 32 812,

методом ИФА – 4 943,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 32 304.

Статистика коронавируса в регионах: суточный показатель

Киев – 1 173;

Винницкая область – 255;

Волынская область – 73;

Днепропетровская область – 216;

Донецкая область – 298;

Житомирская область – 201;

Закарпатская область – 281;

Запорожская область – 172;

Ивано-Франковская область – 290;

Киевская область – 250;

Кировоградская область – 52;

Луганская область – 100;

Львовская область – 400;

Николаевская область – 122;

Одесская область – 379;

Полтавская область – 305;

Ровненская область – 235;

Сумская область – 227;

Тернопольская область – 173;

Харьковская область – 397;

Херсонская область – 127;

Хмельницкая область – 390;

Черкасская область – 252;

Черновицкая область – 162;

Черниговская область – 102.

С начала пандемии в Украине зарегистрировали 3 689 291 случай заболевания коронавирусом. По состоянию на 6 января 2022 года выздоровели 3 500 914 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.К сожалению, жертвами коронавируса стали 96 896 жителей страны.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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