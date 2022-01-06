В Україні зростає захворюваність на COVID-19: за добу понад 6,6 тисячі хворих

6 січня 2022 , 08:13
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Джерело:

МОЗ

Станом на 6 січня, впродовж доби в Україні підтвердили коронавірус у 6 632 людей, серед них 240 дітей та 182 медпрацівники.

Статистика COVID-19 в Україні

До лікарень госпіталізували 2 028 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби померли 187 українців. Натомість видужали – 9 121 людина.

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Ситуація з тестуванням в країні

Впродовж минулої доби в країні провели 70 059 тестів на коронавірус різними методами, зокрема:

  • методом ПЛР – 32 812,
  • методом ІФА – 4 943,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 304.

Темпи поширення недуги!

Від початку пандемії в Україні зареєстрували 3 689 291 випадок захворювання на коронавірус. Станом на 6 січня 2022 року одужали 3 500 914 людини з підтвердженим діагнозом COVID-19.

На жаль, жертвами коронавірусу стали 96 896 мешканців країни.  

Статистика коронавірусу в регіонах: добовий показник

  • Київ – 1 173;
  • Вінницька область – 255;
  • Волинська область – 73;
  • Дніпропетровська область – 216;
  • Донецька область – 298;
  • Житомирська область – 201;
  • Закарпатська область – 281;
  • Запорізька область – 172;
  • Івано-Франківська область – 290;
  • Київська область – 250;
  • Кіровоградська область – 52;
  • Луганська область – 100;
  • Львівська область – 400;
  • Миколаївська область – 122;
  • Одеська область – 379;
  • Полтавська область – 305;
  • Рівненська область – 235;
  • Сумська область – 227;
  • Тернопільська область – 173;
  • Харківська область – 397;
  • Херсонська область – 127;
  • Хмельницька область – 390;
  • Черкаська область – 252;
  • Чернівецька область – 162;
  • Чернігівська область – 102.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. 

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Автор: Анастасія Лукашевська