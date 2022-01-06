В Україні зростає захворюваність на COVID-19: за добу понад 6,6 тисячі хворих

Станом на 6 січня, впродовж доби в Україні підтвердили коронавірус у 6 632 людей, серед них 240 дітей та 182 медпрацівники.

Статистика COVID-19 в Україні

До лікарень госпіталізували 2 028 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби померли 187 українців. Натомість видужали – 9 121 людина.

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Ситуація з тестуванням в країні

Впродовж минулої доби в країні провели 70 059 тестів на коронавірус різними методами, зокрема:

методом ПЛР – 32 812,

методом ІФА – 4 943,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 304.

Темпи поширення недуги!

Від початку пандемії в Україні зареєстрували 3 689 291 випадок захворювання на коронавірус. Станом на 6 січня 2022 року одужали 3 500 914 людини з підтвердженим діагнозом COVID-19.

На жаль, жертвами коронавірусу стали 96 896 мешканців країни.

Статистика коронавірусу в регіонах: добовий показник

Київ – 1 173;

Вінницька область – 255;

Волинська область – 73;

Дніпропетровська область – 216;

Донецька область – 298;

Житомирська область – 201;

Закарпатська область – 281;

Запорізька область – 172;

Івано-Франківська область – 290;

Київська область – 250;

Кіровоградська область – 52;

Луганська область – 100;

Львівська область – 400;

Миколаївська область – 122;

Одеська область – 379;

Полтавська область – 305;

Рівненська область – 235;

Сумська область – 227;

Тернопільська область – 173;

Харківська область – 397;

Херсонська область – 127;

Хмельницька область – 390;

Черкаська область – 252;

Чернівецька область – 162;

Чернігівська область – 102.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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