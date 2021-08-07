Самые богатые украинцы получают больше социальных выплат, чем кто-либо другой

Аналитический офис при Конгрессе США опубликовал исследование распределения доходов американских домохозяйств. Основной фокус был на эффективности налоговой и социальной систем в борьбе с бедностью. Далее читайте на украинском.

Так, у 2018 році, річний дохід до податків та соціальних виплат складав:

у найбідніших 20% американців – 23 тисячі доларів;

у найбагатших 20% – 322 тисячі доларів.

Потім, після сплати податків та отримання соціальної допомоги, у перших 20% стає 38 тисячі доларів на рік, а у других – 244 тисячі доларів.

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Стало цікаво, як працює ця система в Україні

Податкова соціальна пільга в Україні застосовується, якщо зарплата не перевищує 3 тисячі гривень, а це менше за мінімальну зарплату. Користі від такої пільги мало.

Можливо, хоч система соціальних виплат спрямована на тих, кому потрібна допомога?

Згідно з Держстатівським дослідженням "Витрати й ресурси домогосподарств", станом на 2018 рік деяка спрямованість дійсно була: найбідніші 10% українців отримували більше допомоги, ніж інші. А найбагатші – менше всіх.

У графіку чітко видно, як змінювалися середні доходи громадян від соцвиплат в залежності від доходів:

Інфографіка з фейсбуку Тетяни Острікової

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Наприклад, у 2019-му суттєво більше стали отримувати люди з середніми доходами. А у кризовому 2020-му ми бачимо повний хаос у тому, хто отримує соцвиплати: найбагатші 10% різко вирвалися і стали отримувати найбільше; найбідніші 20% стали отримувати менше, ніж у 2019 році.

Заходи підтримки населення, прийняті урядом у 2020 році, були імітацією. Влада просто хотіла йти в тренді розвинених країн, але нікого не цікавила ефективність цієї підтримки, і хто насправді отримує гроші.