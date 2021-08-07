Причем одесским. Тут следует отметить два момента. Первый, это, конечно же, сама ирония.

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Человек, который уже не первый год мечтает о президентском троне и теряющий в своих мечтах, как терпение, нервы, так и драгоценные годы, здоровье, и вряд ли без кровавого переворота сможет осуществить свою мечту, парирует не философским размышлением о превратностях бытия, а анекдотом человеку, который стал президентом в результате демократических выборов.

Второй момент – это уже сам анекдот

Дело в том, что есть два типа "одесских" анекдотов, те которые придумывают сами же одесситы, со знанием всей глубины специфической культуры города и те которые придумывают "не одесситы", например в каком-нибудь Ханты-Мансийске. Но, события развиваются в Одессе, поэтому его называют одесским.

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Так вот, в этом и разница

Одесский анекдот – это не только нагромождение безе, чтобы просто тупо поржать, он как слоеный пирог. И пробуя каждый его слой, понимаешь глубину шутки и даже не только шутки, все глубже и глубже погружаясь в суть.

Но, если честно, простому тувинскому оленеводу, в голове которого лишь война и гербовый стульчак, распробовать даже безе, ума не хватит. А потому, когда Сергей Шойгу со "знанием дела" рассказывает "одесский анекдот", со своим примитивным умозаключением… Ну, это наблюдать за бегемотом в пачке и пуантах, исполняющим танец маленьких лебедей.

И, что самое смешное, подчиненные МО РФ СМИ и информационные площадки всех уровней, истерично восхищаются остроумию Кужугетовича, не понимая, что занимаются не столько пиаром №1 ЕР, сколько подчеркивает его ограниченность.