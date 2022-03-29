В Украине запустили приложение для оказания первой медицинской помощи

Полномасштабное военное вторжение России на территорию Украины создало необходимость украинцев в знаниях о том, как оказывать первую медицинскую помощь. Благодаря приложению TacticMedAid, украинцы смогут узнать, как действовать в самых распространенных на войне критических ситуациях.

Далеко не все владеют информацией о предоставлении такой помощи потерпевшему и не каждому удается сориентироваться в стрессовой ситуации. Однако благодаря современным технологиям сделать необходимые для спасения жизни шаги легко.

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Команды специалистов 42flows.tech, UniSafe (Днепр), УКУ и организация STOP THE BLEED (US) создали приложение TacticMedAid для украинцев, столкнувшихся с потребностью в оказании первой медицинской помощи. Приложение содержит два раздела – гражданский и военный.

Гражданский

В первом описывается, как помочь при разных видах кровотечений, поскольку они часто становятся причиной смерти во время военных действий.

Военный

Вторая глава содержит объяснения алгоритмов действий при различных распространенных видах травм и ранений в условиях боевых действий.

Снимки экрана Iphone

Обратите внимание, что приложение абсолютно бесплатно и работает в офлайн-режиме. Однако пока оно доступно только на операционной системе iOS.

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Загрузить приложение можно по