Чтобы лучше разбираться за границей, следует улучшить уровень иностранного языка или выучить его с нуля. Для этого Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины приводит список онлайн-ресурсов по изучению иностранных языков.
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Список онлайн-ресурсов по изучению иностранных языков:
- Busuu – дарит 90 дней премиум подписки для изучения всех доступных на сервисе языков – их там 12;
- Drops – дает украинцам доступ к премиум версии на год;
- LingQ – открывает премиум-аккаунт для украинцев, где доступно 24 языка;
- Preply – отменили комиссию для украинцев и ввели программу поддержки по изучению иностранных языков;
- Duolingo – предоставил разрешение на использование приложения бесплатно;
- Ling App – предоставил бесплатное пользование для украинцев;
- UTalk – открыл свободный доступ к своему приложению;
- Coursera – на своей платформе предоставляет бесплатный доступ украинцам;
- Mondly – предоставила бесплатный доступ к курсам для украинцев, переехавших в европейские страны (при регистрации указывайте украинский как родной язык, чтобы получить премиум доступ).
Следует отметить, что все граничащие с Украиной страны ЕС пропускают через границу при наличии паспорта гражданина Украины или загранпаспорта.
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