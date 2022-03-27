Чтобы лучше разбираться за границей, следует улучшить уровень иностранного языка или выучить его с нуля. Для этого Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины приводит список онлайн-ресурсов по изучению иностранных языков.

Заметьте В чатботе "єВорог" обновление: теперь можно выбрать тип техники и ввести количество оккупантов

Список онлайн-ресурсов по изучению иностранных языков:

Busuu – дарит 90 дней премиум подписки для изучения всех доступных на сервисе языков – их там 12;

– дарит 90 дней премиум подписки для изучения всех доступных на сервисе языков – их там 12; Drops – дает украинцам доступ к премиум версии на год;

– дает украинцам доступ к премиум версии на год; LingQ – открывает премиум-аккаунт для украинцев, где доступно 24 языка;

– открывает премиум-аккаунт для украинцев, где доступно 24 языка; Preply – отменили комиссию для украинцев и ввели программу поддержки по изучению иностранных языков;

– отменили комиссию для украинцев и ввели программу поддержки по изучению иностранных языков; Duolingo – предоставил разрешение на использование приложения бесплатно;

– предоставил разрешение на использование приложения бесплатно; Ling App – предоставил бесплатное пользование для украинцев;

– предоставил бесплатное пользование для украинцев; UTalk – открыл свободный доступ к своему приложению;

– открыл свободный доступ к своему приложению; Coursera – на своей платформе предоставляет бесплатный доступ украинцам;

– на своей платформе предоставляет бесплатный доступ украинцам; Mondly – ​​предоставила бесплатный доступ к курсам для украинцев, переехавших в европейские страны (при регистрации указывайте украинский как родной язык, чтобы получить премиум доступ).

Следует отметить, что все граничащие с Украиной страны ЕС пропускают через границу при наличии паспорта гражданина Украины или загранпаспорта.

Обратите внимание – сколько миллионов выехали из Украины с начала войны: смотрите видео