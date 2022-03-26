В частности, на платформе есть возможность сообщить ВСУ о местонахождении оккупантов и поделиться кадрами. В данный момент команда усовершенствовала чатбот, поэтому теперь сообщить об орках стало еще удобнее.
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Что изменилось в "єВорог"
- можно выбрать тип техники, виды войск или вписать их вручную
- указать количество оккупантов или единиц техники
- отправить заявку только с подробным текстом, если нет возможности отправить фото или видео
Чтобы протестировать нововведения, нужно выбрать на главном экране приложение "Дия", "Сообщить ВСУ", а затем отправлять информацию о местонахождении врага в чат.
В Минцифре напомнили, что каждое сообщение в єВорог – минус оккупант или вражеская техника.
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