В Польше многодетная мать из Украины пытала и продавала приемных детей

Беженка в марте переехала из Украины вместе со своими пятью детьми в Польшу. По данным следствия, женщина еще в Украине издевалась над детьми, это она продолжила делать и в Польше.

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Как женщина пытала детей

По информации следствия, украинка издевалась над своими приемными детьми. Она вырывала им волосы, а также била – кулаком, рукой, ремнем, толкушкой, сковородкой или веткой. Подозреваемая также запихивала в рот пеленки, загрязненные мочой и калом, заставляла детей есть собачьи фекалии

Из-за того, что безумная мать не кормила детей, 5-летняя девочка сейчас весит всего 12 килограммов, а 9-летний мальчик не может есть, пока ему это не позволит.

Более того, украинка давала детям таблетки, грибы и неустановленные вещества. Как следствие, у них кружилась голова, они засыпали, не могли двигать конечностями и открывать глаза. Также женщина зарабатывала на детях, позволяя педофилам насиловать их.

Женщина свою вину признала лишь отчасти. Она заявила, что действительно иногда могла бы ударить своих детей из-за стресса. Других обвинений она не признала. Однако эксперт-психолог установил, что дети не врут.

3 января суд продлил заключение женщины до 3 месяцев. В настоящее время идет расследование.

Украинка в Польше бросилась под авто

В Варшаве за секунды до трагедии спасли 42-летнюю украинку. Она бросилась под колеса автомобиля после того, как узнала, что россияне убили в Украине ее 20-летнюю дочь.

Полицейские рассказали, что это выглядело так, будто человек хотел броситься под колеса автомобилей. Патрульные включили маяки, остановили движение и подошли к женщине, чтобы помочь. Однако она была в шоковом состоянии, постоянно вырывалась и кричала.

Женщина убеждала, что теперь ей нет смысла жить. В настоящее время ее госпитализировали в больницу, она находится под наблюдением медиков.