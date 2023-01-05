В Польше многодетная мать из Украины пытала и продавала приемных детей
Источник:poznan.wyborcza.pl.
В Познани задержали 52-летнюю украинку Светлану, которой инкриминируют пытки пяти детей. Женщина давала детям таблетки, грибы и неустановленные вещества.
Беженка в марте переехала из Украины вместе со своими пятью детьми в Польшу. По данным следствия, женщина еще в Украине издевалась над детьми, это она продолжила делать и в Польше.
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Как женщина пытала детей
По информации следствия, украинка издевалась над своими приемными детьми. Она вырывала им волосы, а также била – кулаком, рукой, ремнем, толкушкой, сковородкой или веткой. Подозреваемая также запихивала в рот пеленки, загрязненные мочой и калом, заставляла детей есть собачьи фекалии
Из-за того, что безумная мать не кормила детей, 5-летняя девочка сейчас весит всего 12 килограммов, а 9-летний мальчик не может есть, пока ему это не позволит.
Более того, украинка давала детям таблетки, грибы и неустановленные вещества. Как следствие, у них кружилась голова, они засыпали, не могли двигать конечностями и открывать глаза. Также женщина зарабатывала на детях, позволяя педофилам насиловать их.
Женщина свою вину признала лишь отчасти. Она заявила, что действительно иногда могла бы ударить своих детей из-за стресса. Других обвинений она не признала. Однако эксперт-психолог установил, что дети не врут.
3 января суд продлил заключение женщины до 3 месяцев. В настоящее время идет расследование.
Украинка в Польше бросилась под авто
В Варшаве за секунды до трагедии спасли 42-летнюю украинку. Она бросилась под колеса автомобиля после того, как узнала, что россияне убили в Украине ее 20-летнюю дочь.
Полицейские рассказали, что это выглядело так, будто человек хотел броситься под колеса автомобилей. Патрульные включили маяки, остановили движение и подошли к женщине, чтобы помочь. Однако она была в шоковом состоянии, постоянно вырывалась и кричала.
Женщина убеждала, что теперь ей нет смысла жить. В настоящее время ее госпитализировали в больницу, она находится под наблюдением медиков.