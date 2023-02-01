В Италии нашли тело 23-летней украинки: к этому может быть причастен ее эксбойфренд

Украинка родом из Черновцов Яна Малайко, которой было всего 23 года, исчезла в Италии. Там она проживала последние 8 лет вместе со своим парнем из Молдовы, который на 10 лет старше. Имя мужчины – Дмитрий Стратан.

СМИ констатировали, что правоохранители нашли украинку мертвой и начали расследовать это дело. Заметим, что этот инцидент произошел после того, как Яна разорвала отношения со своим бойфрендом. Поговаривают, что тот от нее не отстал – то есть преследовал девушку долгое время.

Читайте также Двум вручили подозрение, а остальным – повестки: продолжение истории с парнями, обижающими девушек

Тело нашли в переулке

Собственно, 1 февраля, медиа сообщили, что мертвую Яну Малайко нашли в переулке в кустах под кучей дров на границе городов Кастильоне-делле-Стивьери и Лонато. До этого было известно, что она исчезла в ночь с 19 на 20 января. Однако сразу было очевидно, что, вероятно, к этому причастен ее бывший парень Дмитрий Стратан.

Следует сказать, что мужчина часто выпивал, употреблял наркотики, нигде не работал, потому и Яна решила от него уйти. Итальянские СМИ отмечают, что новый парень украинки, по имени Андрей, также сообщал, что эксбойфренд поднимал руку на девушку.

Подозреваемый преследовал Яну

Известно, что Дмитрий долго не мог примириться с тем, что украинка покинула его. Он часто звонил ей, просил вернуться, а также следил за ней и даже угрожал. Сама Яна рассказывала подругам, что молдаванин по геолокации на мобильном устройстве мог отследить, где она находится.

Как выглядела Яна Малайко: смотрите фотографии из соцсетей

Другие детали этого дела: что нужно знать

В полиции предположили, что убийство произошло в период с 02:30 до 05:00 по итальянскому времени. Собственно некоторые камеры все же зафиксировали, что в это время Дмитрий вышел из лифта с большим черным пакетом.

В тот же день утром он позвонил своему другу и признался, что убил Яну. Однако тот ему не поверил.

К поискам пропавшей девушки присоединились не только правоохранители, но и родители Яны. Благодаря их усилиям, огласки этой ситуации и другим неравнодушным людям в недалекой перспективе, вероятно, виновник этой трагедии получит по заслуге – то есть отправится в тюрьму.

Вероятно, Дмитрий Стратан убил Яну в квартире ее подруги, где она проживала после разрыва отношений. Случилось это тогда, когда он пришел в дом, чтобы вроде бы передать девушке больную собаку, по прозвищу Булка. В то же время акцентируем, что камеру видеонаблюдения ему удалось отключить.

Также по этой теме напомним, что справедливое наказание получили полицейские американского отряда SCORPION, убивший темнокожего мужчину Тайра Николса. Собственно, СМИ сообщили, что все подразделение из-за этого инцидента расформировали.