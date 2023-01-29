Соединенные Штаты Америки всколыхнула новость о том, что полиция избила темнокожего мужчину Тайра Николса, из-за чего он скончался в больнице. Известно, что SCORPION был создан для того, чтобы следить за уличными преступлениями и для восстановления мира. Однако похоже, что офицеры подразделения позволили себе превысить полномочия.

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Решение о расформировании SCORPION уместно

СМИ отмечают, что подразделение состояло из 50 человек, однако теперь его расформировывают после того, как офицеры избили 29-летнего мужа Тайра Николса.

Ужасные действия нескольких офицеров оставляют клеймо позора на всем SCORPION. Крайне важно, чтобы мы – Департамент полиции Мемфиса – предприняли проактивные шаги в процессе лечения всех пострадавших,

– говорится в сообщении полиции.

Кроме того, известно, что семья Николса была рада этому решению. В заявлении адвокатов близких погибшего говорится, что эта инициатива уместна и пропорциональна трагической смерти Николса. В то же время там говорится, что это достойное и справедливое решение для всех граждан Мемфиса.

Обратите внимание! Подразделение SCORPION сформировалось в октябре 2021 года для того, чтобы его офицеры препятствовали серьезным преступлениям. Скажем, угонам автомобилей.

Также известно, что пять офицеров подразделения руководство полиции города уволило с должностей. Собственно, речь идет о таких офицерах:

Тадарриус Бин;

Деметриус Хейли;

Дезмонд Миллс-младший;

Эммит Мартин III;

Джастин Смит.



Офицеры, вероятно, виновные в убийстве Тайра Николса / Коллаж из соцсетей

СМИ сообщают, что этих 5 полицейских заключили под стражу, и каждому из них были предъявлены обвинения в убийстве. Впоследствии 4 офицерам удалось освободиться из-под стражи, когда родные внесли за них залог.

В то же время, сетью распространяется видео, на котором эти представители правоохранительных органов пытаются задержать Тайра Николса.

Напоследок отметим, что полицейские остановили Николса за то, что он неосторожно водил свой автомобиль. Впоследствии США охватили протесты в рамках движения о том, что жизнь темнокожих важна – то есть речь идет о Black Lives Matter.

Митингующие отмечали, что якобы полиция в США не впервые себе позволяет расправляться с темнокожими гражданами, пренебрегая их жизнью.