Пятерых правоохранителей, которые в тот вечер остановили и жестоко избили Тайра, обвинили в убийстве. В Мемфисе начались протесты против произвола полицейских.

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На видео видно, как полицейские Мемфиса бьют Тайра

Видео с нательных полицейских камер, а также из камеры видеонаблюдения, установленной на столбе, обнародовали через день после того, как копов обвинили в убийстве Тайра Николса. На них видно, как представители полиции выводят темнокожего водителя из машины, начинают его оскорблять и жестоко избивать.

Кадры, на которых видно, как полицейские издеваются над Тайром: смотрите видео

После нападения пострадавшего госпитализировали, однако погиб через три дня от полученных травм. Полицейских обвинили в убийстве второй степени, нападении и похищении человека и угнетении.

Такой произвол копов и убийство Тайра вызвал бурю протестов среди местных. Следует заметить, что все правоохранители, совершившие преступление, также были темнокожими.

Испытание, зафиксированное на видео, превратило Николса, отца 4-летнего ребенка, в новое лицо движения за расовую справедливость в США, вызванное убийством Джорджа Флойда полицией в 2020 году в Миннеаполисе,

– отмечают Reuters.

Протестующие в США осуждают полицию Мемфиса / Фото AP

Протест против произвола полицейских Мемфиса, убивших Тайра Николса / Фото AP

Президент США Джо Байден выразил соболезнования семье погибшего

Джо Байден выразил глубокие соболезнования семье погибшего. Президент отметил, что, как и многие увидевшие ужасное видео, он был возмущен произволом пяти копов.

Мое сердце с семьей Тайра Николса и американцами в Мемфисе и по всей стране, которые страдают от этой болезненной потери. Нет слов, чтобы описать душевную боль и горе потери любимого ребенка и молодого отца,

– написал президент.

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Движение "Black Lives Matter" и громкое убийство Флойда в 2020 году