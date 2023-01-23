Стрелок скрылся с места преступления. Затем он забаррикадировался в белом фургоне и выстрелил в себя.

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Злоумышленник покончил жизнь самоубийством

В полиции уже подтвердили смерть мужчины. Они выяснили местонахождение подозреваемого и его фургона, и между ними, как пишут англоязычные СМИ, "продолжалось многочасовое противостояние". В частности, правоохранители оцепили авто.

Кроме того, за несколько мгновений до того, как полиция приблизилась к автомобилю, в окне со стороны водителя было видно по меньшей мере два пулевых отверстия. Впоследствии стражи порядка зашли в сам фургон и увидели там тело стрелка.

Полиции известно имя стрелка

По словам правоохранителей, говорится о 72-летнем местном жителе азиатского происхождения Ху Цан Тране. Его мотивы открыть огонь в танцевальной студии до сих пор остаются неизвестными. Правда, по словам представителя китайского общества, толчком к массовому убийству стала ссора мужчины с женой.



72-летнего Ху Цан Трана подозревают в массовой стрельбе на китайский Новый год в Калифорнии / Фото Департамент шерифа округа Лос-Анджелес

В полиции предполагают, что он намеревался убить больше людей. Ведь после стрельбы в студии он отправился во второй танцевальный зал в Альгамбре, где "храбрые" члены сообщества обезоружили его. После этого подозреваемый скрылся.

Также полиция идентифицировала два типа оружия, найденного после преступления. В Альгамбре обнаружили полуавтоматический штурмовой пистолет из магазина. А в фургоне – обычный пистолет. Однако пока неизвестно, использовал ли мужчина несколько видов оружия для убийства людей.

Правоохранители добавляют, что белый фургон, в котором скрывался злоумышленник, имел украденные номерные знаки.

Жертвам – от 50 лет и больше

Ранее была информация, что погибшим в Калифорнии было 20 или 30 лет. В то же время полиция это опровергла. По их данным, жертвам – за 50, 60 лет, а некоторым даже и больше.

Кроме того, 7 из 10 человек, пострадавших в результате стрельбы, все еще находятся в больнице.

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Массовая стрельба на китайский Новый Год в Калифорнии: главное

Приблизительно в 22:00 21 января в Монтерей-Парк неизвестный мужчина ворвался в помещение танцевальной студии и отрыл огонь. В это время там продолжалось празднование Нового года. Более того, в этом же районе начался один из крупнейших двухдневных фестивалей уличной еды.

В результате погибли не менее 10 человек. Еще 10 человек получили ранения (сначала была информация о 16 пострадавших). Всех доставили в местные больницы, их состояние варьируется от стабильного до критического.

Монтерей-Парк располагается в долине Сан-Габриэль к востоку от Лос-Анджелеса. Здесь проживает примерно 61 тысяча человек. Большинство имеет азиатско-американское происхождение.