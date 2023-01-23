Стрілець утік із місця злочину. Згодом він забарикадувався у білому фургоні та вистрілив у себе.

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Зловмисник покінчив життя самогубством

У поліції вже підтвердили смерть чоловіка. Вони з'ясували місцеперебування підозрюваного та його фургона, і між ними, як пишуть англомовні ЗМІ, "тривало багатогодинне протистояння". Зокрема, правоохоронці оточили авто.

Крім того, за кілька миттєвостей до того, як поліція наблизилася до автомобіля, у вікні з боку водія було видно щонайменше два кульові отвори. Згодом правоохоронці зайшли у сам фургон і побачили там тіло стрільця.

Поліції відомо ім'я стрільця

За словами правоохоронців, мовиться про 72-річного місцевого жителя азійського походження Ху Цан Трана. Його мотиви відкрити вогонь у танцювальній студії досі залишаються невідомими. Щоправда, за словами представника китайської громади, поштовхом до масового вбивства стала сварка чоловіка з дружиною.



72-річного Ху Цан Трана підозрюють у масовій стрілянині на китайський Новий рік у Каліфорнії / Фото Департамент шерифа округу Лос-Анджелес

У поліції припускають, що він мав намір убити більше людей. Адже після стрілянини у студії він вирушив до другої танцювальної зали в Альгамбрі, де "хоробрі" члени спільноти обеззброїли його. Після цього підозрюваний втік.

Також поліція ідентифікувала два типи зброї, яку знайшли після злочину. В Альгамбрі виявили напівавтоматичний штурмовий пістолет із магазин. А у фургоні – звичайний пістолет. Однак, наразі невідомо, чи використовував чоловік кілька видів зброї для вбивства людей.

Правоохоронці додають, що білий фургон, в якому переховувався зловмисник, мав крадені номерні знаки.

Жертвам – від 50 років і більше

Раніше була інформація, що загиблі у Каліфорнії мали 20 або 30 років. Натомість поліція це спростувала. За їхніми даними, жертвам – за 50, 60 років, а деяким навіть і більше.

Крім того, 7 із 10 осіб, які постраждали внаслідок стрілянини, все ще перебувають у лікарні.

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Приблизно о 22:00 21 січня у Монтерей-Парк невідомий чоловік увірвався у приміщення танцювальної студії та відрив вогонь. У цей час там тривало святкування Нового року. Ба більше, у цьому ж районі розпочався один з найбільших дводенних фестивалів вуличної їжі.

У результаті загинули щонайменше 10 осіб. Ще 10 людей зазнали поранень (спершу була інформація про 16 постраждалих). Усіх доправили до місцевих лікарень, їхній стан варіюється від стабільного до критичного.

Монтерей-Парк розташовується у долині Сан-Габріель на схід від Лос-Анджелеса. Тут проживає приблизно 61 тисяча людей.. Більшість має азійсько-американське походження.