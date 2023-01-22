Стрілок досі перебуває на волі, адже у правоохоронців немає ні опису злочинця, ні обставин події. Також досі невідомо про мотиви стрілянини.

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Що відомо про жертв та постраждалих

21 січня близько 22:00 невідомий чоловік відкрив вогонь у приміщенні танцювальної студії, де проходило святкування Нового року. Ба більше, у цьому ж районі розпочався один з найбільших дводенних фестивалів вуличної їжі.

В США сталась масова стрілянина / Фото RMG News та Los Angeles Times

Наразі відомо про 10 загиблих та 16 поранених внаслідок інциденту. Усіх постраждалих доправили до місцевих лікарень, їхній стан варіюється від стабільного до критичного.

Наслідки стрілянини у Монтерей-Парку: дивіться відео

Сеунг Вон Чой, власник ресторану навпроти місця, де сталася стрілянина, сказав, що троє людей увірвалися до його закладу і сказали йому замкнути двері.

За їхніми свідченнями, невідомий чоловік розстрілював з автомата цивільних.

Як відреагувала місцева влада

Міський контролер Лос-Анджелеса Кеннет Меджіа висловив співчуття сім'ям загиблих.

Наші серця з тими, хто втратив близьких сьогодні вночі в сусідньому місті Монтерей-Парк, де сталася масова стрілянина,

– йдеться у повідомленні.

Довідково! Монтерей-Парк – місто з населенням 61 тисяча жителів у долині Сан-Габріель. Більшість мешканців мають азіатсько-американське походження. Місто розташоване на схід від Лос-Анджелеса.

В США активісти влаштували сутички з поліцією

У штаті Джорджія в Америці пройшли протести "зелених активістів". Це сталось після того, як поліцейські вбили 26-річного хлопця, який перешкоджав скандальному будівництву тренувального центру.

Зазначають, що активіст Мануель Естебан Паес Теран розвів табір на місці будівництва тренувального центру "Місто поліцейських". Втілення проєкту, вартістю 90 мільйонів доларів, передбачає знищення понад 30 гектарів лісу.

У правоохоронних органах Атланти заявляють, що Теран, попри усні попередження, вистрілив в одного з поліцейських. Відтак, працівники поліції вистрілили у відповідь і вбили активіста.

Після цього в центрі Атланти пройшов протест, який переріс у сутички з поліцією. Протестувальники кидали каміння, запалювали фаєри, розбивали вікна та навіть підпалили поліцейське авто.