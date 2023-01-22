Зазначають, що активіст Мануель Естебан Паес Теран розвів табір на місці будівництва тренувального центру "Місто поліцейських". Втілення проєкту, вартістю 90 мільйонів доларів, передбачає знищення понад 30 гектарів лісу.

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Яка версія поліції

У правоохоронних органах Атланти заявляють, що Теран, попри усні попередження, вистрілив в одного з поліцейських. Відтак, працівники поліції вистрілили у відповідь і вбили активіста.

Після цього в центрі Атланти пройшов протест, який переріс у сутички з поліцією. Протестувальники кидали каміння, запалювали фаєри, розбивали вікна та навіть підпалили поліцейське авто.

Начальник поліції Атланти Дарін Ширбаум заявив під час пресконференції, що влада заарештувала шістьох осіб та вилучила у них вибухові пристрої. За його словами, ніхто з громадян і правоохоронців не постраждав.

Насильство та незаконне знищення власності не є актами протесту. Це злочини, які не будуть терпіти,

– сказав Ширбаум.

Противники навчального центру протестували понад рік і буквально жили на місці будівництва. За їхніми словами, цей проєкт передбачає вирубування значної кількості дерев, що завдасть шкоди навколишньому середовищу.

Що кажуть протестувальники

Активісти розповідають, що Теран був "захисником лісу", який боровся з екологічним расизмом. 26-річний Теран був також відомий як Тортугіта. Він називав себе небінарною особою.

Мати вбитого активіста заявила, що не вірить розповідям правоохоронців. Жінка не знала, що у її сина був пістолет. Проте вона стверджує, що "якщо у нього був пістолет, то для захисту від тварин у лісі".

Протести в Атланті / Фото Associated Press

Підлітки скоїли вбивство у Торонто: що відомо

В Торонто сталося моторошне вбивство. Там 8 дівчат-підлітків ножем зарізали 59-річного безхатька.Його доставили у найближчу лікарню, де пізніше він помер.

Вісім дівчаток, яких звинувачують у вбивстві, вже затримали та взяли під варту. Відомо, що вони ще зовсім юні: трьом дівчатам 13 років, трьом – 14, а двом – 16. У поліції зазначили, що дівчата познайомилися через соціальні мережі. Вони приїхали з різних частин міста.

Троє з дівчат мали "попередні контакти" з поліцією. Мер Торонто Джон Торі заявив, що "глибоко стурбований" цією справою.