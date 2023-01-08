Пограбування на відео зафіксували камери відеоспостереження закладу. Озброєний клієнт зробив щонайменше дев'ять пострілів у грабіжника.

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Журналісти зазначили, що чоловік зробив один постріл вже після того, як грабіжник впав на землю. Люди змогли повернути свої речі.

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Чи звинувачують чоловіка, який вбив грабіжника

Правоохоронці шукають озброєного чоловіка, який вбив грабіжника. Вони не висувають проти нього звинувачень, але хочуть з'ясувати роль в інциденті. Поліцейські просять американців допомогти знайти чоловіка.

Людина, яку він застрелив, перебувала в процесі вчинення пограбування, і, отже, його застосування сили на захист себе і невинних третіх осіб повністю виправдана в Техасі, – сказав колишній співробітник поліції Х'юстона, а нині адвокат, Томас Ніксон.

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