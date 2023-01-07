Трагічний інцидент стався 6 січня у Вірджинії. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.
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Експерти розповіли, що стрілянини за участю настільки юних дітей фіксують дуже рідко. Закон штату обмежує способи покарання 6-річної дитини за такий злочин.
Деталі стрілянини
У поліції розповіли, що постраждала – 30-річна вчителька – перебуває у критичному стані. Лікарі борються за її життя. Ближче до вечора 6 січня вдалося зафіксувати позитивну динаміку.
Наразі правоохоронці з'ясовують, звідки 6-річний хлопчик взяв пістолет. Деталі інциденту наразі не розкривають. Водночас відомо, що постріл пролунав під час шкільної суперечки.
Учні школи – налякані через трагічний інцидент. Більшість однокласників 6-річного стрілка плакала. Мама одного зі школярів зізналася, що коли почула новину, її серце "зупинилося".
У США обстріляли дві електростанції
- У грудні 2022 року у Північній Кароліні (США) невідомі обстріляли 2 електростанції. Внаслідок інциденту без світла залишилися близько 40 тисяч людей. Ситуацію оцінювали як вкрай серйозну.
- Аби якнайшвидше встановити, хто скоїв злочин, до справи залучили ФБР.