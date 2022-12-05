Через це влада оголосила обов'язкову комендантську годину з 9 вечора неділі до 5 ранку понеділка. Шериф постраждалого округу повідомив що ситуація вкрай серйозна.

Читайте також Допомога для України – під загрозою: у Пентагоні забили на сполох

Відкритий вогонь був спрямованим, а не випадковим

Місцевий шериф Ронні Філдс розповів деякі деталі розслідування. По двох підстанціях було випущено кілька снарядів.

Філдс зауважує, що невідомі відкрили вогонь цілеспрямовано. На місці подій комунальники виявили зламані ворота та сліди вогнепального пошкодження критично важливого обладнання.

Підозрюваних у справі наразі немає. До розслідування залучили навіть ФБР.

Приблизно 64% ​​споживачів електроенергії округу Мур залишилися без світла. Здебільшого знеструмило жителів сільської місцевості.

Зверніть увагу! Округ Мур розташований у центральній частині Північної Кароліни, приблизно за 80 кілометрів на північний захід від Файєтвіля.

Вартість збитку коштує "мільйони"

Шериф Філдс зазначив, що вартість завданих збитків сягає "мільйонів". Джефф Брукс, головний менеджер з комунікацій енергокомпанії Duke Energy, заявив, що відновлення постачання електрики може тривати аж до четверга для деяких споживачів.

Він також додав, що вони розслідують "ознаки потенційного вандалізму", пов'язаного з відключеннями. Губернатор Рой Купер у неділю повідомив, що до розслідування приєдналися також правоохоронці штату.

Я говорив з Duke Energy і співробітниками правоохоронних органів штату про відключення електроенергії в окрузі Мур. Вони розслідують і працюють над тим, щоб повернути електрику постраждалим. Держава надає підтримку в разі потреби,

– написав губернатор.

До теми Маємо достатньо скепсису: у розвідці США дали прогноз щодо розвитку війни в Україні взимку

У США шукають альтернативу визнанню Росії спонсором тероризму