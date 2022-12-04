Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. За його словами, в Конгресі йде робота над альтернативою визнання Росії державою-спонсором тероризму.
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У США хочуть збільшити тиск на Росію
Ми постійно розглядаємо, які заходи можемо вжити, щоб збільшити тиск. Ми зараз працюємо з Конгресом над нормами, які допоможуть нам з деякими спірними моментами, пов'язаними з використанням призначення державою-спонсором тероризму, який мав би небажані наслідки. Ми працюємо над розробкою шляху для досягнення цієї мети,
– сказав Блінкен.
Пані посол США в НАТО Джуліанн Сміт нещодавно пояснила, чому США поки не визнають Росією державою-спонсоркою тероризму. Сполучені Штати наразі не вважають корисним офіційне визначення Росії державою-спонсором тероризму.
Пані посол зауважила, що США зосереджені на тому, аби разом з союзниками працювати над санкціями та збільшувати тиск на Владіміра Путіна та його уряд.
Водночас у США роздумують над тим, щоб оголосити ПВК "Вагнера" терористичною організацією. Це б дозволило Штатам розпочати кримінальне переслідування вагнерівців, а також почати пошук активів ПВК по всьому світу.
Хто визнав Росію державою-спонсором тероризму
- Країни Балтії одними з перших визнали Росію державою-спонсором тероризму. Зокрема, Сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму ще в серпні.
- Естонія оголосила про відповідне рішення у жовтні. Також Росія визнана як країна-спонсор тероризму у Литві. Натомість Сейм Польщі нещодавно не зміг визнати Росію державою-спонсором тероризму через поправки до резолюції.
- У жовтні ПАРЄ одностайно ухвалила резолюцію, в якій визнала російський режим терористичним. Парламентська асамблея НАТО теж визнала Росію державою-терористом.
- У листопаді в Європарламенті також схвалили резолюцію про визнання Росії спонсором тероризму.