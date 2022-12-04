Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Він назвав варварськими зусилля Росії з виведення з ладу електропостачання та інфраструктури в Україні.
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Путін у відчаї через поразки на фронті
За словами Блінкена, кремлівський диктатор Владімір Путін обрав тактику випаленої землі, адже його військові не змогли досягти своїх завойовницьких цілей у війні проти України.
Путін намагався стерти Україну з карти, стерти її ідентичність, повернути її назад до складу Росії. Це не вдалося. Тоді він почав захоплювати землі на сході та півдні України. Це не вдалося, тому що українські військові відтіснили і повернули багато територій, які захопив Путін,
– сказав Блінкен.
Держсекретар США наголосив, що спроби Путіна використати зиму як зброю – справжнє варварство.
"Він намагається використати зиму як зброю, вимкнути світло, вимкнути тепло, занурити український народ у темряву і холод саме в той час, коли наступають зимові місяці. Це справді варварство", – резюмував він.
Україна оговтується від масованих атак Росії
- Росія через невдачі на полі бою та шалені втрати намагається зупинити війну завдяки переговорам і взяти час на відновлення. Україна не купилася на підступні плани Кремля та готова говорити з Москвою, якщо Росія виведе всі свої війська. Цілком очікувано Кремль відкинув таку умову.
- Через це Росія почала цілеспрямовано руйнувала енергетичну інфраструктуру України. У Кремлі наївно очікують, що українці благатимуть владу про переговори.
- Голова Укренерго Володимир Кудрицький повідомляв, що після масованих атак Росії в Україні майже не залишилося неушкоджених ТЕС і ГЕС. Після атак Росії майже половина енергосистеми України виведена з ладу.
- Після масованої атаки Росії 23 листопада в частині регіонів України діють аварійні відключення світла. Одна з найскладніших ситуацій у Києві та Одесі.
- Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що вже є умови для того, аби можна було говорити про повернення до стабілізаційних графіків. За найоптимістичнішими прогнозами, мова йде про тижні.