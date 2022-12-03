Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в етері національного телемарафону повідомив, що є певні умови для того, аби можна було говорити про повернення до стабілізаційних графіків. За найоптимістичнішими прогнозами, мова йде про тижні.

Зверніть увагу Екстрені та планові відключення: в яких регіонах не буде світла 3 грудня

Умови повернення до стабілізаційних графіків

Дмитро Сахарук пояснив, що зараз в Україні здебільшого уже діють графіки планових відключень, однак у випадку нестачі потужностей, вводять аварійні. Наприклад, 3 грудня аварійні відключення тривають у Києві та Київській, Дніпропетровській та Одеській областях.

Аварійні відключення можна припинити за умови, що в енергомережі буде достатньо генеруючих потужностей, що дасть можливість перейти виключно до стабілізаційних відключень.

Головна умова для цього – відсутність нових обстрілів з боку ворога.

Якщо не буде нових обстрілів, то, я думаю, що це питання тижнів, коли в нас буде можливість повністю відновити ту генерацію, яка була пошкоджена під час обстрілів минулого тижня,

– наголосив Сахарук.

Однак, на жаль, мова про повне відновлення енергосистеми поки не йде. Тобто найоптимістичніший сценарій – відновлення енергосистеми до такого рівня, щоб у всіх регіонах застосовували виключно стабілізаційні відключення згідно з графіками. Таким чином вимкнення електроенергії можна буде зробити передбачуваним і люди зможуть планувати свій час та свої справи.

Ворог чекає на морози

Окупанти востаннє завдали масованого ракетного удару по Україні 23 листопада і відтоді в інформаційному просторі з'являлося чимало заяв на тему наступної можливої атаки, адже попередній ракетний обстріл не був першим – окупанти завдають масованих ударів здебільшого по енергооб'єктах з 10 жовтня.

У мережі з'являлося чимало "прогнозів" про те, коли Росія завдасть нового масованого удару. Однак радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що окупанти змінюють стратегію – зараз вони чекають, коли в Україні суттєво похолоднішає. Наприклад, до -10. І саме тоді може бути новий удар. Не виключено, що атака буде спрямована на опалення, а не на електрику.