У деяких областях застосовують екстрені відключення світла. Де не буде електрики 3 грудня – розповість 24 канал.

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Екстрені відключення в Києві

Компанія ДТЕК повідомила, що 3 грудня в Києві відбуваються екстрені відключення світла, через що попередні графіки планових відключень не діють.

Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації,

– наголосили в компанії.

Ситуація зі світлом в Одеській та Дніпропетровській областях

В Одеській області також відбуваються екстрені відключення світла, то ж графіки планових відключень не діють. Водночас речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що трамваї та тролейбуси в Одесі працюють на всіх маршрутах.

На Дніпропетровщині так само не діятимуть графіки планових відключень і триватимуть екстрені, про що повідомили в ДТЕК.

Відключення світла на Запоріжжі

У Запорізькій області 3 грудня відбуватимуться планові відключення світла відповідно до графіків за схемою -3/+6. Абоненти розподілені по 3 групах.

Однак відключення можуть бути тривалішими через можливі затримки у доїздах енергетиків до об'єктів та через повітряні тривоги, які унеможливлюватимуть роботи.

Відключення світла у Сумській області

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що на території області 3 грудня відбуватимуться планові відключення електроенергії за графіком -2/+4.

Усі абоненти розподілені за 3 чергами, однак є 2 варіації, які залежать від погодніх умов – при температурі вище -10 градусів та нижче цього показника. Різниця у тривалості відключень – у другому випадку працюватиме схема -1/+2.

Водночас аварійні відключення також можливі.

Ситуація з електропостачанням на Черкащині

Голова Черкаської ОВА Ігор Табунець повідомив, що станом на 3 грудня ліміт потужності дещо менший, аніж напередодні – 61% від загальної потреби. Тому на території області діють жовті графіки відключень електроенергії за 2 чергами.

Години відключення 1 черги:

00:00-03:00

06:00-09:00

12:00-15:00

18:00-21:00

Години відключення 2 черги:

03:00-06:00

09:00-12:00

15:00-18:00

21:00-24:00

Відключення світла в Чернівецькій області

У Чернівецькій області протягом 3 грудня діятимуть графіки планових відключень електроенергії. Абоненти поділені на 18 груп, світло вимикатимуть орієнтовно на 3 години.

Дізнатися, у якій групі ваш будинок, ви можете за цим посиланням.

Відключення світла на Львівщині

У Львівській області 3 грудня діятимуть планові відключення електроенергії за попередньо опублікованими графіками. Абоненти поділені на 3 групи за принципом, що протягом 4 годин в однієї групи немає світла, в іншої є, а в третьої за необхідності можуть вимкнути.

З графіками відключення світла в регіоні ви можете ознайомитися тут.

Ситуація на Хмельниччині

У Хмельницькій області також триватимуть планові відключення електроенергії відповідно до графіків, за якими абоненти поділені на 4 групи. Одночасно світло вимикатимуть 2 групам. За потреби на 2 години додатково можуть вимкнути світло ще одній групі.

З графіками відключень ви можете ознайомитися тут.

Зміни у графіках на Полтавщині

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що на території області діятимуть графіки планових відключень, які опублікували напередодні з поділом абонентів на 3 групи.

Однак через підвищення споживання електроенергії, вимикатимуть по 2 черги одночасно.

Відключення світла на Івано-Франківщині

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що відключення світла 3 грудня відбуватимуться за відповідними графіками, які передбачають поділ абонентів на 3 групи. Однак за потреби буде й 4 група, яку вимикатимуть удень.

1 черга:

Електропостачання буде подано для підчерг 1.1 та 1.2 у такі години: з 00:00 до 02:00, з 06:00 до 08:00, з 12:00 до 14:00, з 18:00 до 22:00

Електропостачання буде подано для підчерг 1.3 та 1.4 у такі години: з 00:00 до 02:00, з 06:00 до 08:00, з 12:00 до 14:00, з 18:00 до 20:00, з 22:00 по 24:00



2 черга:

Електропостачання буде подано для 2 черги у такі години: з 02:00 до 06:00, з 10:00 до 12:00, з 16:00 до 18:00, з 22:00 до 24:00



3 черга:

Електропостачання буде подано для підчерг 3.1 та 3.2 у такі години: з 00:00 до 02:00, з 06:00 до 10:00, з 14:00 до 16:00, з 20:00 до 22:00.

Електропостачання буде подано для підчерг 3.3 та 3.4 у такі години: з 02:00 до 06:00, з 08:00 до 10:00, з 14:00 до 16:00, з 20:00 до 22:00



Знеструмленою 4 черга (за потреби) буде з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 20:00.

Відключення світла на Вінниччині

Вінницька міська рада повідомила про планові відключення електроенергії в регіоні за графіком обленерго, за яким абоненти поділені на 3 групи.

1 черга, години знеструмлення: 06:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00;

2 черга, години знеструмлення: 08:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

3 черга, години знеструмлення: 10:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00;

Відсутність світла триватиме орієнтовно 2 години, але можливі відхилення від графіка на 20 – 30 хвилин.

Уточнити, у якій групі ваш будинок, ви можете тут.