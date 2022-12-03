В некоторых областях применяют экстренные отключения света. Где не будет электричества 3 декабря – расскажет 24 канал.

Обратите внимание Есть некоторые проблемы, – в Yasno рассказали о текущей ситуации со светом в Киеве

Экстренные отключения в Киеве

Компания ДТЭК сообщила, что 3 декабря в Киеве проходят экстренные отключения света, из-за чего предварительные графики плановых отключений не действуют.

Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации,

– отметили в компании.

Ситуация со светом в Одесской и Днепропетровской областях

В Одесской области также происходят экстренные отключения света, поэтому графики плановых отключений не действуют. В то же время представитель Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что трамваи и троллейбусы в Одессе работают на всех маршрутах.

На Днепропетровщине также не будут действовать графики плановых отключений и будут продолжаться экстренные, о чем сообщили в ДТЭК.

Отключение света в Запорожье

В Запорожской области 3 декабря будут проходить плановые отключения света в соответствии с графиками по схеме -3/+6. Абоненты распределены по 3 группам.

Однако отключения могут быть продолжительнее из-за возможных задержек в доездах энергетиков до объектов и из-за воздушных тревог, которые будут делать невозможными работы.

Отключение света в Сумской области

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что на территории области 3 декабря будут проходить плановые отключения электроэнергии по графику -2/+4.

Все абоненты распределены по 3 очередям, однако есть 2 вариации, которые зависят от погодных условий – при температуре выше -10 градусов и ниже этого показателя. Разница в длительности отключений – во втором случае будет работать схема -1/+2.

В то же время аварийные отключения возможны.

Ситуация с электроснабжением в Черкасской области

Глава Черкасской ОВА Игорь Табунец сообщил, что по состоянию на 3 декабря лимит мощности несколько меньше, чем накануне – 61% от общей потребности. Поэтому на территории области действуют желтые графики отключений электроэнергии за 2 очередями.

Часы отключения 1 очереди:

00:00-03:00

06:00-09:00

12:00–15:00

18:00–21:00

Часы отключения 2 очереди:

03:00-06:00

09:00-12:00

15:00–18:00

21:00-24:00

Отключение света в Черновицкой области

В Черновицкой области 3 декабря будут действовать графики плановых отключений электроэнергии. Абоненты поделены на 18 групп, свет будут выключать ориентировочно на 3 часа.

Узнайте, в какой группе ваш дом, вы можете по этой ссылке.

Отключение света во Львовской области

Во Львовской области 3 декабря будут действовать плановые отключения электроэнергии по предварительно опубликованным графикам. Абоненты поделены на 3 группы по принципу, что в течение 4 часов у одной группы нет света, у другой есть, а у третьей при необходимости могут выключить.

С графиками отключения света в регионе вы можете ознакомиться здесь.

Ситуация в Хмельницкой области

В Хмельницкой области также будут продолжаться плановые отключения электроэнергии в соответствии с графиками, по которым абоненты поделены на 4 группы. Одновременно свет будут выключаться 2 группам. При необходимости на 2 часа дополнительно могут выключить свет еще одной группе.

С графиками отключений вы можете ознакомиться здесь.

Изменения в графиках в Полтавской области

Председатель Полтавской ОВ Дмитрий Лунин сообщил, что на территории области будут действовать графики плановых отключений, опубликованных накануне с разделением абонентов на 3 группы.

Однако из-за повышения потребления электроэнергии будут выключать по 2 очереди одновременно.

Отключение света в Ивано-Франковской области

Председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что отключение света 3 декабря будет происходить по соответствующим графикам, предусматривающим разделение абонентов на 3 группы. Однако при необходимости будет и 4 группа, которую будут выключать днем.

1 очередь:

Электроснабжение будет подано для подочередей1.1 и 1.2 в такие часы: с 00:00 до 02:00, с 06:00 до 08:00, с 12:00 до 14:00, с 18:00 до 22:00

Электроснабжение будет подано для подочередей 1.3 и 1.4 в такие часы: с 00:00 до 02:00, с 06:00 до 08:00, с 12:00 до 14:00, с 18:00 до 20:00, с 22 :00 по 24:00



2 очередь:

Электроснабжение будет подано для 2 очереди в такие часы: с 02:00 до 06:00, с 10:00 до 12:00, с 16:00 до 18:00, с 22:00 до 24:00



3 очередь:

Электроснабжение будет подано для подочередей 3.1 и 3.2 в такие часы: с 00:00 до 02:00, с 06:00 до 10:00, с 14:00 до 16:00, с 20:00 до 22:00.

Электроснабжение будет подано для подочередей 3.3 и 3.4 в такие часы: с 02:00 до 06:00, с 08:00 до 10:00, с 14:00 до 16:00, с 20:00 до 22:00



Обесточенная 4 очередь (при необходимости) будет с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 20:00.

Узнать, к какой группе принадлежит ваш дом, вы можете здесь

Отключение света в Винницкой области

Винницкий городской совет сообщил о плановых отключениях электроэнергии в регионе по графику облэнерго, по которому абоненты поделены на 3 группы.

1 очередь, часы обесточивания: 06:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00;

2 очередь, часы обесточивания: 08:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

3 очередь, часы обесточивания: 10:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00;

Отсутствие света будет продолжаться ориентировочно 2 часа, но возможны отклонения от графика на 20 – 30 минут.

Уточнить, в какой группе ваш дом вы можете здесь.