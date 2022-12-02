Генеральный директор Yasno сообщил, что есть некоторые проблемы на левом берегу Киева. По его словам, один из двух из объектов генерации не может давать достаточно мощности, в которой нуждаются потребители.

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В каких районах более длинные отключения

Из-за проблем с генерацией работает только один объект и только его две магистральные линии. По словам гендиректора, они часто перегружаются. Поэтому отключения в Дарницком и Днепровском районах из-за этого несколько продолжительнее, чем в других районах.

Коваленко уверяет, что энергетики делают все возможное, чтобы возобновить полноценные поставки.

Нужно готовиться к следующему ракетному удару

Гендиректор рассказал, что он удивляется, когда люди не готовы к происходящему. В частности, после первого прилета и отключения, примерно 70% жителей его подъезда начали жаловаться, что у них нет запасов воды.

Но, по словам Коваленко, подготовка может быть разной: от "переобувки" машины и готовности куда-то уехать в любой момент до обычного пополнения запаса фонариков и воды.

Обратите внимание! Кличко заявил, что Киев может остаться до весны без тепла. Это произойдет, если оккупанты в мороз ударят по объекту критической инфраструктуры, который не удастся восстановить за сутки.

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