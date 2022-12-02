Генеральний директор Yasno повідомив, що наразі є деякі проблеми на лівому березі Києва. За його словами, один з двох із об'єктів генерації не може давати достатньо потужності, якої потребують споживачі.

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У яких районах довші відключення

Через проблеми з генерацією працює тільки один об'єкт і лише його дві магістральні лінії. За словами гендиректора, вони часто перенавантажуються. Тому відключення у Дарницькому та Дніпровському районах через це дещо триваліші, ніж в інших районах.

Коваленко запевняє, що енергетики роблять усе можливе, щоб відновити повноцінне постачання.

Потрібно готуватись до наступного ракетного удару

Гендиректор розповів, що він дивується, коли люди не готові до того, що відбувається. Зокрема, після першого прильоту і відключення, приблизно 70% мешканців його під'їзду почали скаржитися, що у них немає запасів води.

Але, за словами Коваленка, підготовка може бути різною: від "перевзуття" машини і готовності кудись поїхати будь-якої миті до звичайного поповнення запасу ліхтариків та води.

Зверніть увагу! Кличко заявив, що Київ може залишитися до весни без тепла. Це станеться, якщо окупанти в мороз вдарять по об'єкту критичної інфраструктури, який не вдасться відновити за добу.

Як підготуватися до відключення світла / Інфографіка 24 каналу

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