Про це під час VII BUSINESS & LEGAL ENERGY FORYM розповів директор з правових питань НЕК "Укренерго" Максим Юрков.

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Укренерго виставить Росії рахунок за зруйновані об'єкти

Юрков зауважив, що Укренерго щодня фіксує всі пошкодження в реальному часі.

Складаємо кошторис і найближчим часом ми виставимо рахунок росіянам за знищені наші об'єкти. У нас уже є певний досвід виставлення рахунків Російській Федерації. Тому що ми одні із небагатьох судилися і продовжуємо цей процес щодо наших активів в Криму,

– додав директор з правових питань Укренерго.

Окрім цього, вже триває розробка правового механізму, завдяки якому компанія зможе захистити свої інтереси щодо компенсацій за завдані збитки.

Росіянам виставлять рахунок за знищені об'єкти: відео

Енергетики долають наслідки ворожих обстрілів

Українські енергетики відновлюють пошкоджені російськими ракетними атаками енергетичні об'єкти. В Міжнародному агентстві з питань атомної енергетики зазначили, що станом на 25 листопада на території України відновили свою роботу всі атомні електростанції. Зокрема, мовиться про Запорізьку, Південноукраїнську, Рівненську та Хмельницьку АЕС.

Гендиректор Yasno Сергій Коваленко зауважив, що через ворожі обстріли є випадки, коли люди не мають світла по декілька днів. Зараз головна мета енергетиків – зробити так, аби світло з'являлось у кожній оселі бодай на 2 – 3 години.

Попри всі намагання окупантів тиснути на цивільних, українці готові бути без струму хоч цілодобово заради перемоги у війні. Перша леді Олена Зеленська констатувала, що 90% громадян нашої держави погоджуються 2 – 3 роки жити зі стабілізаційними відключеннями, аби тільки подолати ворога.



Як підготуватися до відключення світла / Інфографіка 24 каналу

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