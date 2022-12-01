Як розповідає 24 каналу Борис Кушнірук, економічний експерт, блекаут в Україні, найімовірніше, можливий в регіональному аспекті.

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Борис Кушнірук Економічний експерт Тобто в одних регіонах буде все в межах стабільності, а в інших – ні. Все через те, що російські ракети не зможуть влучити в усі об'єкти енергетичної інфраструктури одночасно. Для бізнесу доволі складним буде відключення світла на довготривалий період. Адже навіть виробництво дизель-генераторами електроенергії – це дороге задоволення. Відтак, магазини стикнуться з тим, що оплата онлайн буде неможлива. Дехто навіть через відсутність світла, буде змушений зачинитися. Все поки дуже індивідуально.

Як супермаркети готуються до блекауту

Не втрачаючи надії, малий бізнес все ж готується до роботи у можливій темряві. Таким чином, магазини закуповують генератори та пальне, аби продовжувати стабільно працювати.

До прикладу, мережа супермаркетів "АТБ" замовила на 400 мільйонів гривень 721 дизель-генераторну станцію для роботи. Крім того, мережа має 18 пересувних генераторів. У разі потреби вони курсуватимуть між торговельними точками. Всього в "АТБ" понад тисяча магазинів по Україні.

За словами співвласника компанії Владислава Чечоткіна, український інтернет-магазин та маркетплейс Rozetka обладнав понад 100 магазинів генераторами та старлінками.

Як повідомляють у пресслужбі торговельної мережі продовольчих супермаркетів "Сільпо", 50 магазинів із 300 забезпечені генераторами. Компанія замовила ще додаткові генератори.

Зауважте, що під час можливого блекауту, коли електроенергії не буде тривалий час, кількість магазинів, що працюватимуть, знизиться. Тому збільшаться черги на касах у тих супермаркетах, де робота продовжуватиметься.

Лікарні будуть працювати навіть у повній темряві

Під час ефіру телемарафону міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко запевнив, що лікарні не закриватимуться на випадок блекауту. Але слід очікувати скорочення медичних установ, що працюватимуть на той час.

Крім того, деякі лікарні концентруватимуть роботу на менших площах, аби не використовувати усі приміщення будівлі.

Коли менша площа, її простіше опалювати, використовуючи джерела живлення, якщо буде відключення від централізованого теплопостачання,

— розповів Віктор Ляшко.

З лікарень, що можуть працювати без центрального теплопостачання та без центрального тепло та водопостачання, формуватиметься основна частина медичних закладів, які надаватимуть допомогу у складний осінньо-зимовий період, додав міністр охорони здоров'я.

Чи вдасться додзвонитися рідним

Нагадуємо, що відключення світла навантажують мережу мобільних операторів через те, що користувачі починають все більше користуватися мобільним інтернетом. Без світла зникає і зв'язок. На такий випадок мобільні станції починають живитися від батарей та генераторів. Це забезпечує роботу на 4 – 5 годин.

Як заявляють у "Київстарі", на випадок блекауту всі структурні компоненти мережі, що мають ключове значення для функціонування зв'язку, обладнані дизель-генераторами. Проте вони в обмеженій кількості.

Крім того, аби акумуляторні станції зарядилися повністю, потрібно мінімум 24 години безперебійного електропостачання.

А встановлені генератори не зовсім можуть врятувати ситуацію, адже в містах антени часто стоять на дахах промислових будівель, мостах тощо, і підживлювати їх за допомогою дизель-генераторів неможливо.

Натомість у "lifecell" розпочалося використовувати у тестовому режимі сонячні панелі. За результатами випробування буде розроблений план на випадок відключень енергопостачання.

Усі телекомунікаційні компанії радять українцям у разі відсутності зв’язку скористатись національним роумінгом:

необхідно активувати в налаштуваннях смартфона опцію автоматичного пошуку мережі. Якщо не вийшло підключитися автоматично, спробуйте вибрати іншу мережу вручну. На Android це можна зробити наступним чином: Налаштування – Мобільна мережа (чи Підключення) – Оператор. На iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі.

знайти й вибрати доступну мережу;

якщо зареєструватися не вдалось, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу;

перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS.

Зверніть увагу, раз на день треба намагатись вручну повернутись до мережі свого оператора.

Банки теж готуються

Як розповідає Тетяна Путінцева, Голова Правління Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK), комерційні банки України готуються до блекаутів тривалістю до 5 – 10 діб.

Відтак, за рекомендаціями НБУ, банки мають:

продовжити строк платіжних карток мінімум на 3 місяці, термін дії яких спливає в листопаді-грудні;

надати безоплатний доступу до Wi-Fi відвідувачам чергових відділень;

надати можливість тимчасового скасування комісій за зняття коштів у чергових відділеннях банку.

Щобільше, для повноцінної роботи усіх фінансових установ в умовах блекаутів важливо:

Встановити джерела безперебійного живлення протягом робочого дня та визначення переліку відділень, що працюватимуть без зупинок в роботі; Забезпечити Центри опрацювання даних (ЦОД) та контакт-центри резервними генераторами; Використати кілька альтернативних каналів зв’язку для критичних напрямів роботи.

Після першого блекауту, що тривав майже 1,5 доби, деякі комерційні банки вже діють в межах власних “антикризових протоколів”. Це зокрема стосується оптимізації роботи наявних відділень з обов’язковим наданням максимального спектру послуг, ефективної роботи головного офісу, створення резервного офісу та посилення заходів кіберзахисту,

— зазначила експертка.

Як розповів економіст та член ради НБУ Василь Фурман, вже близько тисячі відділень готуються до повного відключення світла. У першу чергу, мова йде про системно важливі банки, яких в Україні є 14.

Багато інших банків, малих та середніх, також закуповують дизель-генератори і планують працювати в режимі блекаута.

Важливо, що українцям вартує мати хоча б мінімальну кількість готівки, якої вистачить на період відсутності світла.

Так, великі банки, насамперед "ПриватБанк", "Ощадбанк", днями прийняли рішення щодо збільшення ліміту зняття готівки з банкоматів:

"ПриватБанк" – 20 тисяч гривень;

"Ощадбанк" – 50 тисяч гривень.

План дій поштових відділень

На випадок блекауту Національний поштовий оператор "Укрпошта" готує план, який буде забезпечувати роботу понад 3 тисячі відділень. Про це повідомив "Інтерфакс-Україна" гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Загалом, мережа оператора налічує понад 6 тисяч відділень.

В "Укрпошті" визначили критичну кількість людей, які будуть здійснювати роботу на випадок повного відключення світла.

Ці люди знають, в якій точці вони мають з'явитися. Водій знає, в якій точці він має їх підібрати. Далі, зрозуміло, це генератори, старлінки, процедури: як паперові, які працюватимуть за умови відсутності електрики, так і за умови наявності генератора. Тобто ми розробляємо програму стійкості, яка має спрацювати за будь-яких обставин,

– каже керівник "Укрпошти".

У великих містах буде ще "план Б", а саме робота пересувних відділень, якщо звичайні відділення не працюватимуть.

Компанія також закуповує ліжка, твердопаливні пічки та робить запаси їжі, щоб на випадок, якщо співробітникам буде важко дістатися додому, вони могли відпочити у відділенні та працювати далі до відновлення системи.

Як вдарить блекаут по економіці країни

Борис Кушнірук зауважує, що всі події з відсутністю світла та закриттям малого бізнесу будуть вдаряти по економіці країни.

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Але водночас українське населення є головним платником податків. Те, що десь не працює магазин чи банк, не означає, що люди припинять споживати продукти чи відмовляться від певних послуг,

– запевняє він.

До слова, українці просто шукатимуть альтернативу. Відповідно, платитимуться податки і підніматимуть економіку.