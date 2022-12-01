Как рассказывает 24 каналу Борис Кушнирук, экономический эксперт, блэкаут в Украине, вероятнее всего, возможен в региональном аспекте.

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Борис Кушнирук Экономический эксперт То есть в одних регионах будет все в пределах стабильности, а в других нет. Все потому, что российские ракеты не смогут попасть во все объекты энергетической инфраструктуры одновременно. Для бизнеса достаточно сложным будет отключение света на длительный период. Ведь даже производство дизель-генераторами электроэнергии – это дорогое удовольствие. Следовательно, магазины столкнутся с тем, что оплата онлайн будет невозможна. Некоторые даже из-за отсутствия света будут вынуждены закрыться. Всё пока очень индивидуально.

Как супермаркеты готовятся к блэкауту

Не теряя надежды, малый бизнес все же готовится к работе в возможной темноте. Таким образом, магазины закупают генераторы и горючее, чтобы продолжать стабильно работать.

К примеру, сеть супермаркетов "АТБ" заказала на 400 миллионов гривен 721 дизель-генераторную станцию для работы. Кроме того, сеть имеет 18 передвижных генераторов. В случае необходимости они будут курсировать между торговыми точками. Всего в "АТБ" более тысячи магазинов по Украине.

По словам совладельца компании Владислава Чечеткина, украинский интернет-магазин и маркетплейс Rozetka оборудовал более 100 магазинов генераторами и старлинками.

Как сообщают в пресс-службе торговой сети продовольственных супермаркетов "Сільпо", 50 магазинов из 300 снабжены генераторами. Компания заказала еще дополнительные генераторы.

Обратите внимание, что во время возможного блэкаута, когда электроэнергии не будет длительное время, количество магазинов, которые будут работать, снизится. Поэтому увеличатся очереди на кассах в супермаркетах, где работа будет продолжаться.

Больницы будут работать даже в полной темноте

Во время эфира телемарафона министр здравоохранения Виктор Ляшко заверил, что больницы не будут закрываться на случай блэкаута. Но следует ожидать сокращения медицинских учреждений, которые будут работать в это время.

Кроме того, некоторые больницы будут концентрировать работу на меньших площадях, чтобы не использовать все помещения здания.

Когда меньшая площадь, ее проще отапливать, используя источники питания, если будет отключение от централизованного теплоснабжения,

– рассказал Виктор Ляшко.

Из больниц, которые могут работать без центрального теплоснабжения и без центрального водоснабжения, будет формироваться основная часть медицинских учреждений, которые будут оказывать помощь в сложный осенне-зимний период, добавил министр здравоохранения.

Удастся ли дозвониться родным

Напоминаем, что отключение света нагружает сеть мобильных операторов из-за того, что пользователи начинают все больше пользоваться мобильным интернетом. Без света исчезает и связь. В таком случае мобильные станции начинают питаться от батарей и генераторов. Это обеспечивает работу на 4–5 часов.

Как заявляют в "Киевстаре", в случае блэкаута все структурные компоненты сети, имеющие ключевое значение для функционирования связи, оборудованы дизель-генераторами. Однако они в ограниченном количестве.

Кроме того, чтобы аккумуляторные станции зарядились полностью, требуется минимум 24 часа бесперебойного электроснабжения.

А установленные генераторы не совсем могут спасти ситуацию, ведь в городах антенны часто стоят на крышах промышленных зданий, мостах и т.п., и подпитывать их с помощью дизель-генераторов невозможно.

В "lifecell" начали использовать в тестовом режиме солнечные панели. По результатам испытания будет разработан план на случай отключения энергоснабжения.

Все телекоммуникационные компании советуют украинцам при отсутствии связи воспользоваться национальным роумингом:

необходимо активировать в настройках смартфона опцию автоматического поиска сети. Если не удалось подключиться автоматически, попробуйте выбрать другую сеть вручную. На Android это можно сделать следующим образом: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор. iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети.

найти и выбрать доступную сеть;

если зарегистрироваться не удалось, попытаться снова или выбрать другую сеть;

проверить возможность исходящего вызова, SMS.

Обратите внимание, ежедневно нужно пытаться вручную вернуться к сети своего оператора.

Банки тоже готовятся

Как рассказывает Татьяна Путинцева, Председатель Правления Акционерного Общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK), коммерческие банки Украины готовятся к блекаутам продолжительностью до 5–10 суток.

Следовательно, по рекомендациям НБУ, банки должны:

продлить срок платежных карт минимум на 3 месяца, срок действия которых истекает в ноябре-декабре;

предоставить бесплатный доступ к Wi-Fi посетителям дежурных отделений;

предоставить возможность временной отмены комиссий за снятие средств в дежурных отделениях банка.

Более того, для полноценной работы всех финансовых учреждений в условиях блэкаутов важно:

установить источники бесперебойного питания в течение рабочего дня и определить перечень отделений, которые будут работать без остановок; Обеспечить Центры обработки данных (ЦОД) и контакт-центры резервными генераторами; Использовать несколько альтернативных каналов связи для критических направлений работы.

После первого блэкаута, который длился почти 1,5 суток, некоторые коммерческие банки уже действуют в рамках собственных "антикризисных протоколов". Это касается оптимизации работы имеющихся отделений с обязательным предоставлением максимального спектра услуг, эффективной работы головного офиса, создания резервного офиса и усиления мероприятий киберзащиты,

— отметила эксперт.

Как рассказал экономист и член совета НБУ Василий Фурман, уже около тысячи отделений готовятся к полному отключению света. В первую очередь речь идет о системно важных банках, которых в Украине 14.

Многие другие банки, малые и средние, также закупают дизель-генераторы и планируют работать в режиме блэкаута.

Важно, что украинцам стоит иметь хотя бы минимальное количество наличных денег, которого хватит на период отсутствия света.

Так, крупные банки, в первую очередь "Приватбанк", "Ощадбанк", на днях приняли решение об увеличении лимита снятия наличных с банкоматов:

"ПриватБанк" – 20 тысяч гривен;

"Ощадбанк" – 50 тысяч гривен.

План действий почтовых отделений

На случай блэкаута Национальный почтовый оператор "Укрпочта" готовит план, обеспечивающий работу более 3 тысяч отделений. Об этом сообщил "Интерфакс-Украина" гендиректор компании Игорь Смилянский.

В общей сложности сеть оператора насчитывает более 6 тысяч отделений.

В "Укрпочте" определили критическое количество людей, которые будут работать на случай полного отключения света.

Эти люди знают, в какой точке они должны появиться. Водитель знает, в какой точке он должен их подобрать. Далее, разумеется, это генераторы, старлинки, процедуры: как бумажные, которые будут работать при отсутствии электричества, так и при наличии генератора. То есть мы разрабатываем программу устойчивости, которая должна сработать при любых обстоятельствах,

– говорит глава "Укрпочты".

В больших городах будет еще "план Б", а именно работа передвижных отделений, если обычные отделения не будут работать.

Компания также закупает кровати, твердотопливные печи и делает запасы еды, чтобы в случае, если сотрудникам будет трудно добраться домой, они могли отдохнуть в отделении и работать дальше до восстановления системы.

Как ударит блекаут по экономике страны

Борис Кушнирук отмечает, что все события с отсутствием света и закрытием малого бизнеса будут бить по экономике страны.

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Но в то же время украинское население является главным налогоплательщиком. То, что где-то не работает магазин или банк, не означает, что люди прекратят потреблять продукты или откажутся от определенных услуг,

– уверяет он.

Украинцы будут просто искать альтернативу. Соответственно, будут платить налоги и поднимать экономику.