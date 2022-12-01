Об этом во время VII BUSINESS & LEGAL ENERGY FORYM рассказал директор по правовым вопросам НЭК "Укрэнерго" Максим Юрков.

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Укрэнерго выставит России счет за разрушенные объекты

Юрков отметил, что Укрэнерго каждый день фиксирует все повреждения в реальном времени.

Составляем смету и в ближайшее время мы выставим счет россиянам за уничтоженные наши объекты. У нас уже есть определенный опыт выставления счетов в Российской Федерации. Потому что мы одни из немногих судились и продолжаем этот процесс в отношении наших активов в Крыму,

– добавил директор по правовым вопросам Укрэнерго.

Кроме этого, уже продолжается разработка правового механизма, благодаря которому компания сможет защитить свои интересы по компенсациям за нанесенный ущерб.

Россиянам выставят счет за уничтоженные объекты: видео

Энергетики одолевают последствия вражеских обстрелов

Украинские энергетики восстанавливают поврежденные российскими ракетными атаками энергетические объекты. В Международном агентстве по атомной энергетике отметили, что по состоянию на 25 ноября на территории Украины возобновили свою работу все атомные электростанции. В частности, говорится о Запорожской, Южноукраинской, Ровенской и Хмельницкой АЭС.

Гендиректор Yasno Сергей Коваленко отметил, что из-за вражеских обстрелов есть случаи, когда люди не имеют света по несколько дней. Сейчас главная цель энергетиков – сделать так, чтобы свет появлялся в каждом доме хотя бы на 2 – 3 часа.

Несмотря на все попытки оккупантов давить на гражданских, украинцы готовы быть без тока хоть круглосуточно ради победы в войне. Первая леди Елена Зеленская констатировала, что 90% граждан нашего государства соглашаются 2 – 3 года жить со стабилизационными отключениями, лишь бы преодолеть врага.



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