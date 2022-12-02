За словами Кличка, всі сподіваються, що найгіршого сценарію розвитку подій не буде. Однак потрібно бути готовими до різних варіантів, адже ворог – підступний і безжальний. Окупанти не полишають спроб залишити українців взимку без світла, тепла та води.

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Кличко розповів про блекаут у Києві

Мер Києва зазначив, що у випадку надзвичайної ситуації столиця житиме і працюватиме, проте в дуже складних умовах.

У разі нових ударів ворога по енергосистемі України та повної відсутності внаслідок цього електропостачання в столиці, на всіх маршрутах наземного транспорту працюватимуть автобуси. Проїзд буде безкоштовним,

– зауважив Кличко.

Він додав, що всі автобусні парки столиці забезпечені необхідним запасом пального та мають автоматичні джерела енергії. Зокрема, бензинові та дизельні генератори. Тому Київ має змогу забезпечити мінімальний обсяг технологічного процесу для підготовки та випуску автобусів на маршрути. Також на територіях автобусних парків облаштовані пункти обігріву для водіїв.

"Рух поїздів метрополітену, в разі надзвичайної ситуації та відсутності енергопостачання, буде призупинений. 45 підземних станцій метро працюватимуть як пункти тимчасового перебування людей та як укриття під час тривоги. Вхід на станції буде безкоштовним, але потрібно мати при собі документ, що посвідчує особу", – розповів міський голова.

На станціях метро будуть:

інтернет;

електроенергія (можна буде підзарядити мобільні телефони та інші гаджети);

питна вода;

санітарні вузли.

Кличко наголосив, що середня температура на станціях метро становить 12 – 14 градусів тепла. Тому треба одягати зимовий одяг та додатково мати теплі речі. Своєю чергою, станції наземної ділянки метрополітену як укриття не використовуватимуть.

"Ми маємо бути свідомими, згуртованими та сильними. Разом вистоїмо і переможемо!" – заявив мер.

Також у випадку нових ударів ворога по критичній інфраструктурі України та блекауту в столиці продовжуватимуть працювати окремі торгові мережі, ринки, магазини та ТРЦ. Столична влада та бізнес готуються до різних варіантів розвитку подій.

"Ми склали перелік, із зазначенням адрес торгових мереж, продуктових ринків, магазинів (супермаркетів) та ТРЦ, які продовжуватимуть працювати на автономних джерелах живлення. Аби забезпечити потреби киян у харчових продуктах, воді, побутових та промислових товарах", – пояснив Кличко.

Він закликав киян про всяк випадок завантажити та запам'ятати цей перелік. Графік роботи торгових мереж, магазинів, ринків в умовах відсутності електропостачання може бути скороченим.

Зверніть увагу! Кличко заявив, що Київ може залишитися до весни без тепла. Це станеться, якщо окупанти в мороз вдарять по об'єкту критичної інфраструктури, який не вдасться відновити за добу.



Як підготуватися до відключення світла / Інфографіка 24 каналу