Під час телемарафону алгоритмом дій поділився начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Він Зазначив, що у столиці пропрацювали способи забезпечити зв'язком людей на випадок блекауту, пов'язаного з масованими ракетними ударами Росії.

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Чи буде зв'язок у Києві під час блекауту

За словами Попка, місцева влада об'єднала зусилля з мобільними операторами. Спільно вони розробили алгоритм, який дозволяє забезпечити мешканців безперебійним зв'язком.

Своєю чергою це вишки загальнонаціонального масштабу, які забезпечують зв'язком як Україну, так і Київ,

– підкреслив Попко.

За його словами, також до Києва мають привезти понад 40 систем супутникового зв'язку Starlink. Їх встановлять у районних державних адміністраціях, а також лікарнях.

Крім того, не варто забувати про міську мережу оптоволоконних ліній. Частина з них продовжить свою роботу навіть за умов блекауту.

Вони будуть працювати в приблизно половині "Пунктів незламності" – це біля двохсот у десяти районних державних адміністраціях,

– додав він.

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Попов зазначив, що в цих установах працюватиме Wi-Fi. Водночас він звернувся до мешканців Києва з проханням не забувати про радіо. Їх він закликав мати радіоприймачі, щоб отримувати оперативну інформацію на випадок втрати зв'язку.

Українцям варто готуватися до блекауту

Напередодні мер Києва Віталій Кличко звернувся до містян. Він закликав їх мати запас води, продуктів, а також теплі речі. За його словами, "Пунктів незламності" може не вистачити на всіх. Тож варто також підготуватися до можливого блекауту.

Зауважимо, що під час повного блекауту продовжуватиме свою роботу Укрпошта. Людей очікуватимуть у трьох тисячах відділень у 20 населених пунктах нашої держави.

Тим часом мережею шириться новий тренд. Як то кажуть: які часи, такі й колядки. До прикладу, "Коляд колядниця, дайте трохи зарядиться". Це вкотре нагадує, що ці недолугі навіть близько не розуміють проти якого народу воюють.

А в цьому матеріалі ми розповіли, як працюватимуть банки, магазини, пошта та зв'язок під час блекауту. Рекомендуємо ознайомитися, щоб раптове вимкнення світла не застало вас зненацька та не змусило панікувати.

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