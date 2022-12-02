Під час телемарафону алгоритмом дій поділився начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Він Зазначив, що у столиці пропрацювали способи забезпечити зв'язком людей на випадок блекауту, пов'язаного з масованими ракетними ударами Росії.
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Чи буде зв'язок у Києві під час блекауту
За словами Попка, місцева влада об'єднала зусилля з мобільними операторами. Спільно вони розробили алгоритм, який дозволяє забезпечити мешканців безперебійним зв'язком.
Своєю чергою це вишки загальнонаціонального масштабу, які забезпечують зв'язком як Україну, так і Київ,
– підкреслив Попко.
За його словами, також до Києва мають привезти понад 40 систем супутникового зв'язку Starlink. Їх встановлять у районних державних адміністраціях, а також лікарнях.
Крім того, не варто забувати про міську мережу оптоволоконних ліній. Частина з них продовжить свою роботу навіть за умов блекауту.
Вони будуть працювати в приблизно половині "Пунктів незламності" – це біля двохсот у десяти районних державних адміністраціях,
– додав він.
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Попов зазначив, що в цих установах працюватиме Wi-Fi. Водночас він звернувся до мешканців Києва з проханням не забувати про радіо. Їх він закликав мати радіоприймачі, щоб отримувати оперативну інформацію на випадок втрати зв'язку.
Українцям варто готуватися до блекауту
- Напередодні мер Києва Віталій Кличко звернувся до містян. Він закликав їх мати запас води, продуктів, а також теплі речі. За його словами, "Пунктів незламності" може не вистачити на всіх. Тож варто також підготуватися до можливого блекауту.
- Зауважимо, що під час повного блекауту продовжуватиме свою роботу Укрпошта. Людей очікуватимуть у трьох тисячах відділень у 20 населених пунктах нашої держави.
- Тим часом мережею шириться новий тренд. Як то кажуть: які часи, такі й колядки. До прикладу, "Коляд колядниця, дайте трохи зарядиться". Це вкотре нагадує, що ці недолугі навіть близько не розуміють проти якого народу воюють.
- А в цьому матеріалі ми розповіли, як працюватимуть банки, магазини, пошта та зв'язок під час блекауту. Рекомендуємо ознайомитися, щоб раптове вимкнення світла не застало вас зненацька та не змусило панікувати.
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