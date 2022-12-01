Навіть відключення світла і можливий блекаут не здаються такими катастрофічними, коли додається креативність українців. Прийдешні свята українці вирішили "актуалізувати", відтак і колядки набули нового сенсу та звучання.

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Які часи, такі й колядки

Відеоблогер Олексій Коваленко, якого більшість знає за псевдонімом Тайлер Андерсон у твітері запропонував свій варіант колядки цьогоріч.

"Коляд, коляд, колядниця, дайте трохи зарядиться", – написав Тайлер Андерсон.

У коментарях до посту українці почали пропонувати свої варіанти колядок. І теж влучно іронізували з труднощів, які наразі спіткали українців.


Творчість українців на тлі відключень світла / Скриншот

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