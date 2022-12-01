Даже отключение света и возможный блекаут не кажутся столь катастрофическими, когда добавляется креативность украинцев. Грядущие праздники украинцы решили "актуализировать", поэтому и колядки приобрели новый смысл и звучание.

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Какие времена, такие и колядки

Видеоблогер Алексей Коваленко, которого большинство знает по псевдониму Тайлер Андерсон, в твиттере предложил свой вариант колядки в этом году.

"Коляд, коляд, колядница, дайте немного зарядиться", – написал Тайлер Андерсон.

В комментариях к посту украинцы начали предлагать свои варианты колядок. И тоже метко иронизировали из трудностей, постигших украинцев.


Творчество украинцев на фоне отключений света / Скриншот

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