Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он назвал варварскими усилия России по выведению из строя электроснабжения и инфраструктуры в Украине.

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Путин в отчаянии из-за поражений на фронте

По словам Блинкена, кремлевский диктатор Владимир Путин избрал тактику выжженной земли, ведь его военные не смогли добиться своих завоевательных целей в войне против Украины.

Путин пытался стереть Украину с карты, стереть ее идентичность, вернуть ее обратно в состав России. Это не удалось. Тогда он стал захватывать земли на востоке и юге Украины. Это не удалось, потому что украинские военные оттеснили и вернули многие территории, которые захватил Путин,

– сказал Блинкен.

Госсекретарь США подчеркнул, что попытки Путина использовать зиму как оружие – настоящее варварство.

"Он пытается использовать зиму как оружие, выключить свет, выключить тепло, погрузить украинский народ во тьму и холод именно в то время, когда наступают зимние месяцы. Это действительно варварство", – резюмировал он.

Украина приходит в себя от массированных атак России