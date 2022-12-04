Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он назвал варварскими усилия России по выведению из строя электроснабжения и инфраструктуры в Украине.
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Путин в отчаянии из-за поражений на фронте
По словам Блинкена, кремлевский диктатор Владимир Путин избрал тактику выжженной земли, ведь его военные не смогли добиться своих завоевательных целей в войне против Украины.
Путин пытался стереть Украину с карты, стереть ее идентичность, вернуть ее обратно в состав России. Это не удалось. Тогда он стал захватывать земли на востоке и юге Украины. Это не удалось, потому что украинские военные оттеснили и вернули многие территории, которые захватил Путин,
– сказал Блинкен.
Госсекретарь США подчеркнул, что попытки Путина использовать зиму как оружие – настоящее варварство.
"Он пытается использовать зиму как оружие, выключить свет, выключить тепло, погрузить украинский народ во тьму и холод именно в то время, когда наступают зимние месяцы. Это действительно варварство", – резюмировал он.
Украина приходит в себя от массированных атак России
- Россия из-за неудач на поле боя и безумных потерь пытается остановить войну благодаря переговорам и взять время на восстановление. Украина не купилась на каверзные планы Кремля и готова говорить с Москвой, если Россия выведет все свои войска. Вполне ожидаемо Кремль отверг такое условие.
- Поэтому Россия начала целенаправленно разрушать энергетическую инфраструктуру Украины. В Кремле наивно ожидают, что украинцы будут умолять власть о переговорах.
- Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщал, что после массированных атак России в Украине почти не осталось невредимых ТЭС и ГЭС. После атак России почти половина энергосистемы Украины выведена из строя.
- После массированной атаки России 23 ноября по части регионов Украины действуют аварийные отключения света. Одна из самих сложных ситуаций в Киеве и Одессе.
- Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что уже есть условия для того, чтобы можно было говорить о возвращении к стабилизационным графикам. По самым оптимистичным прогнозам, речь идет о неделях.