Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. По его словам, в Конгрессе идет работа над альтернативой признанию России государством-спонсором терроризма.

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В США хотят увеличить давление на Россию

Мы постоянно рассматриваем, какие меры мы можем принять, чтобы увеличить давление. Мы сейчас работаем с Конгрессом над нормами, которые помогут нам с некоторыми спорными моментами, связанными с использованием назначения государством-спонсором терроризма, который имел бы нежелательные последствия. Мы работаем над разработкой пути для достижения этой цели,

– сказал Блинкен.

Посол США в НАТО Джулиан Смит недавно объяснила, почему США пока не признают Россией государством-спонсором терроризма. Соединенные Штаты пока не считают полезным официальное определение России государством-спонсором терроризма.

Посол отметила, что США сосредоточены на том, чтобы вместе с союзниками работать над санкциями и увеличивать давление на Владимира Путина и его правительство.

В то же время в США размышляют над тем, чтобы объявить ЧВК "Вагнера" террористической организацией. Это позволило бы Штатам начать уголовное преследование вагнеровцев, а также начать поиск активов ЧВК по всему миру.

Кто признал Россию государством-спонсором терроризма