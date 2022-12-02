Проєкти постанов про визнання Росії державою-спонсором тероризму були внесені фракціями "Ліві" та "Право і справедливість". Під час вечірнього обговорення, що передувало голосуванню, фракції та групи одностайно висловили підтримку резолюції.

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У Сейм внесли поправку, що Росія винна у вбивстві Качинського

Під час дебатів партія "Право і справедливість" внесла поправку, що викликало спротив з боку опозиції. У поправці йшлося, що Росія несе пряму відповідальність за збиття малазійського боїнга та Смоленську катастрофу, в якій загинули польські політики, зокрема президент Лех Качинський.

Польську опозицію обурило те, що в поправці йдеться про те, що Росія винна у вбивстві Качинського.

Перед голосуванням резолюції опозиція попросила оголосити перерву через поправку, однак клопотання було відхилено. Сейм прийняв рішення приступити до голосування за резолюцію.

Після цього відбулося голосування щодо поправки до резолюції. У голосуванні взяли участь 226 членів Сейму, з них 225 проголосували за, ніхто не голосував проти, один утримався. Опозиція не брала участі у голосуванні, тому кворуму не було.

Коли Сейм зможе повернутися до розгляду резолюції, поки не повідомляється.

У зриві голосування звинувачують Мацаревича

Доповідач комітету в закордонних справах Павел Коваль і голова фракції "Громадянської коаліції" Борис Будка назвали Антонія Мацеревича винуватцем "руйнування консенсусу" щодо проєкту.

Людина, яка підірвала дуже хорошу, добре продуману, спільну резолюцію Сейму, що визнає Російську Федерацію державою, що підтримує тероризм. А чим займається Антоній Мацеревич? Він вкидає поправку, яка говорить, що Росія несе відповідальність за вбивство президента республіки. Мацеревич хоче разом із Качинським втягнути Польщу у війну з Росією?,

– сказав Будка.

Міністр європейських справ Польщі Шимон Шинковський вель Сенк висловив здивування через позицію опозиційних депутатів і заявив, що вони зірвали кворум.

"Мене тим більше дивує таке ставлення, оскільки міжнародні інституції, в тому числі Європарламент у 2015 році, потім Парламентська асамблея Ради Європи у жовтні 2018 року, потім Європарламент в іншій резолюції, прийнятій кілька днів тому, засудили Росію за її дії – звичайно, у 2015 році це був більш м'який зміст, – але вже тоді у змісті резолюції була згадка про Смоленську катастрофу", – зазначив міністр.

Зверніть увагу. У жовтні польський Сейм визнав російську владу терористичним режимом.

Хто визнав Росію державою-спонсором тероризму

Одними з перших Росію визнали державою-спонсором тероризм країни Балтії. Зокрема, Сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму ще в серпні.

Естонія оголосила Росію державою-спонсоркою тероризму у жовтні. Також Росія визнана як країна-спонсор тероризму у Литві.

У жовтні ПАРЄ одностайно ухвалила резолюцію, в якій визнала російський режим терористичним. Парламентська асамблея НАТО теж визнала Росію державою-терористом.

У листопаді в Європарламенті також схвалили резолюцію про визнання Росії спонсором тероризму.

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