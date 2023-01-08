Ограбление на видео зафиксировали камеры видеонаблюдения заведения. Вооруженный клиент произвел не менее девяти выстрелов в грабителя.

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Журналисты отметили, что мужчина произвел один выстрел уже после того, как грабитель упал на землю. Люди смогли вернуть свои вещи.

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Обвиняют ли мужчину, который убил грабителя

Правоохранители ищут вооруженного мужчину, убившего грабителя. Они не предъявляют к нему обвинений, но хотят выяснить роль в инциденте. Полицейские просят американцев помочь найти мужчину.

Человек, которого он застрелил, находился в процессе совершения ограбления, и, следовательно, его применение силы в защиту себя и невиновных третьих лиц полностью оправдано в Техасе, – сказал бывший сотрудник полиции Хьюстона, а ныне адвокат Томас Никсон.

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