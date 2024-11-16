Регион атаковали вражеские дроны-камикадзе типа “Шахед”. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

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Что известно о взрывах в Киеве и области

Тревога в Киевской области прозвучала 16 ноября в 00:39. Уже в 01:15 Воздушные силы предупредили о движении вражеских беспилотников в направлении региона.

Ударный БПЛА в Киевской области курсом на Бровары,

– писали военные.

В Киеве тревога прозвучала в 01:19. Причина та же – угроза атаки "Шахедами".

В 01:30 Воздушные силы призвали киевлян находиться в укрытиях гражданской защиты. После этого в Киевской ОВА сообщили о работе ПВО в области.

"В воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", – написали в военной администрации.

Также громко было и в самом Киеве. О взрывах сначала писали местные телеграмм-каналы, а впоследствии эту информацию подтвердил и городской голова Виталий Кличко.

В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!

– написал мэр.

Эту же информацию подтвердили и в Киевской городской военной администрации.

"Воздушная тревога продолжается! В области на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", – сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

По состоянию на 01:46 воздушная тревога как в Киеве, так и в области – продолжается.

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