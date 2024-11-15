Сначала угроза была для жителей Востока нашего государства. 24 Канал призывает жителей областей, где прозвучал сигнал воздушной тревоги, немедленно направляться в укрытие гражданской защиты.

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Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

21:43, 15 ноября Несколько групп ударных БПЛА с Херсонской области в направлении Николаевской (Очаков).

21:25, 15 ноября Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте

21:09, 15 ноября Ударные БПЛА на востоке Днепропетровской области курсом на Харьковскую.

21:06, 15 ноября Сумская область – угроза ударных БпЛА!