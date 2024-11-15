Спочатку загроза була для жителів сходу нашої держави. 24 Канал закликає жителів областей, де пролунав сигнал повітряної тривоги, негайно прямувати в укриття цивільного захисту.

До теми Уже на фінальній стадії, – посол про запуск ізраїльської системи раннього оповіщення в Україні

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

21:43, 15 листопада Декілька груп ударних БпЛА з Херсонщини у напрямку Миколаївщини (Очаків).

21:25, 15 листопада Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті

21:09, 15 листопада Ударні БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Харківщину.

21:06, 15 листопада Сумщина – загроза ударних БпЛА!