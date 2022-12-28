Тіло чоловіка знайшли в одному із кварталів Мазовецького воєводства. Воно було сильно понівечене множинними ножовими пораненнями на спині та грудях.

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Що відомо про жертву

На місці багато годин працювали співробітники кримінальної міліції та слідчі місцевої районної прокуратури. Вони ніяк не коментують справу, але сказали, що це жорстоке вбивство.

Згідно з інформацією ЗМІ, постраждалий кілька років жив у Польщі. Польські журналісти пишуть, що за їхніми даними жертвою є 55-річний чоловік, який працював на місцевому молочному кооперативі. Він винаймав квартиру, де і знайшли його тіло.

Наразі ми перебуваємо на стадії призначення дат розтину. Сподіватимемося, що це відбудеться сьогодні, а може, й завтра,

– сказала прессекретарка окружної прокуратури в Остроленці Ельжбета Лукасевич.

Поки що у справі ніхто не заарештований.

У Польщі українка кинулась під автомобіль

У Варшаві за секунди до трагедії врятували 42-річну українку. Вона кинулась під колеса автомобіля після того, як дізналась, що росіяни вбили в Україні її 20-річну доньку.

Жінка переконувала, що тепер їй немає сенсу жити. Матір, вбиту горем, госпіталізували до лікарні. Наразі вона перебуває під наглядом медиків